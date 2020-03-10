Экипажи Ту-142 провели учения над Северным Ледовитым океаном

Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали полётные задания над водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов. В ходе полёта они отработали дозаправку в воздухе от самолёта-танкера Ил-78 дальней авиации ВКС России. Продолжительность полета экипажей Ту-142 над морем составила более 13 часов. В ближней и средней зоне наши самолёты обеспечивали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. На различных этапах полёта сопровождение Ту-142 осуществляли истребители ВВС НАТО.

Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали полётные задания над водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов. В ходе полёта они отработали дозаправку в воздухе от самолёта-танкера Ил-78 дальней авиации ВКС России. Продолжительность полета экипажей Ту-142 над морем составила более 13 часов. В ближней и средней зоне наши самолёты обеспечивали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. На различных этапах полёта сопровождение Ту-142 осуществляли истребители ВВС НАТО.