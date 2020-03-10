Американский корабль Dragon состыковался с МКС

Корабль доставил на станцию научное оборудование для биомедицинских исследований и аппаратуру для изучения химических реакций в условиях микрогравитации

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Американский космический корабль Dragon состыковался в понедельник утром с Международной космической станцией (МКС). Трансляция операции шла на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Операцию по захвату корабля дистанционным манипулятором "Канадарм-2" осуществила астронавт NASA Джессика Меир. Корабль пристыкован к американском модулю Harmony. Как сообщила в Twitter пресс-служба NASA, "после продолжавшегося двое суток полета Dragon успешно состыковался с МКС" и будет состыкован со станцией до апреля.

Корабль доставил на МКС 1950 кг грузов, в том числе научное оборудование для биомедицинских исследований и аппаратуру для изучения химических реакций в условиях микрогравитации.

Dragon был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, которая стартовала с пускового комплекса номер 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 6 марта.

В настоящее время на МКС работают россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.