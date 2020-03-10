Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» Сирийской арабской армии в период последнего обострения конфликта с Турцией и лояльными ей боевиками в Идлибе сбили 20 турецких беспилотников. Статистика войны ПВО с дронами стала известна из подсчетов, которые опубликовал в Twitter близкий к сирийской армии обозреватель Syrian_MC.

Всего, по его данным, расчеты сирийских «Буков» произвели 25 пусков. В 20 случаях цели были поражены, в трех зафиксированы промахи и в итоге еще двух пусков ракеты самоуничтожились.

В ходе турецкой военной операции «Весенний щит», начатой в сирийской провинции Идлиб в конце февраля, широко использовались ударные оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 и многоцелевые TAI Anka. Подтверждены потери 12 аппаратов — семь Bayraktar TB2 и пять TAI Anka. О других случаях не сообщалось.

Высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности сообщал, что турецкие военные в рамках «Весеннего щита» впервые применили тактику «роя дронов». По его словам, Анкара развернула в регионе беспрецедентное количество беспилотников, и данная тактика доказала технологические возможности Турции на поле боя.