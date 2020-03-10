Выяснилось, что самолеты U-2 ВВС США используют системы навигации Beidou и ГЛОНАСС помимо GPS

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Несмотря на непростые отношения США с Китаем, американская военная авиация использует технические достижения Поднебесной. Речь идет о навигационной системе Beidou.

Глава командования Военно-воздушных сил США генерал Джеймс Холмс признался, что разведывательные самолеты U-2 пользуются китайской навигационной системой Beidou, которая применяется в качестве резервной копии GPS.

Мои парни на U-2 теперь летают с часами, которые связаны с GPS, а также с Бейду,

- заявил американский генерал.

Генерал также отметил, что в качестве альтернативы применяется также российская система ГЛОНАСС и навигационная система европейской разработки.

Напомним, что второе поколение китайской системы Beidou поступило в эксплуатацию в конце 2018 года. В конце 2020 года ожидается запуск уже третьего поколения системы. Китайская навигационная система рассматривается в качестве альтернативной российской системе Глонасс, американской системе GPS и европейской системе Галилео. Если GPS будет недоступна, то американские пилоты смогут использовать китайскую систему.

U-2R/TR-1 «Dragon Lady» - основные разведывательные самолеты Военно-воздушных сил США, используемые для выполнения функций стратегической авиационной разведки. Первые модификации этого самолета поступили в эксплуатацию еще в период Холодной войны между США и СССР, в 1957 году. С тех пор прошедшие модернизацию U-2 играют ведущую роль в обеспечении американского военного ведомства данными авиационной разведки.

Китайский военный эксперт Чжоу Ченмин не видит препятствий для использования Beidou американскими военными самолетами. Ведь китайская навигационная система и создавалась, и развивалась как коммерческий проект, поэтому ее создатели заинтересованы в как можно более широком ее использовании. В отличие от GPS, который используется американскими военными, китайская система не контролирует сигналы со своих спутников.

Источник изображения: topwar.ru

Интересно, что изначально КНР разрабатывала новую навигационную систему также в военных целях. В Пекине планировали повысить независимость Народно-освободительной армии Китая в плане связи и слежения и перевести НОАК с GPS на Beidou. Затем производитель стал развивать и коммерческое направление, предназначенное для свободного использования.

«Изюминка» китайской навигационной системы – возможность коротких сообщений между отдельными лицами и группами пользователей. Это в выгодную сторону отличает Beidou от американской GPS. Что интересно, в Китае перейти на новую навигационную систему было предписано всем рыболовецким судам, пассажирским автобусам, грузовым автомобилям. Сейчас с помощью Beidou обслуживаются десятки миллионов китайских транспортных средств.

В то же время, очень маловероятно, что чипы Beidou в часах пилотов американских разведывательных самолетов будут идентифицироваться и отслеживаться Китаем.

Для отслеживания в реальном времени должны быть установлены специальные транспондеры, подобные тем, которые используются в АИС на судах. У простого чипа этого нет,

- отмечает китайский аналитик Чжоу Ченмин.

Естественно, если китайские военные могли бы отслеживать сигналы с чипов, то и американское командование не допустило бы использования такой навигационной системы на своих разведывательных самолетах. С другой стороны, сам факт того, что китайская навигационная система теперь рассматривается американскими военными как альтернатива американской же навигационной системе, свидетельствует о большом технологическом прогрессе Китая.

По поводу альтернативного применения системы ГЛОНАСС комментариев пока нет.

Поднебесная стремительными темпами развивает свою высокотехнологическую промышленность, средства спутниковой связи, поэтому не исключено, что в обозримом будущем китайские системы в мировом масштабе составят достойную конкуренцию американской системе GPS.