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Из-за новых российских ракет часть авианосного флота США может пойти на переплавку

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Источник изображения: vpk-news.ru

Командование ВМС США рассматривает возможность сокращения авианосного флота и замены огромных атомоходов типа Gerald R. Ford на меньшие по размерам и возможностям десантные вертолетоносцы.

Причин тому две. Первая - огромная цена новых авианосцев. Корабли класса Gerald R. Ford при схожих к авианосцами типа Nimitz размерах и задачах стоит почти втрое больше - 15 миллиардов долларов вместо 5,5. Электромагнитные катапульты, новые, более чувствительные радары и прочие технические чудеса обходятся недешево, пишет Military Watch.

Вторая причина - уязвимость авианосцев перед новым оружием России и Китая. Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и китайские баллистические DF-21D и DF-26 могут уничтожить корабль любого размера прямым попаданием, а США не имеют средств защиты от них - за исключением вывода из строя спутников наведения, но и здесь уверенности у американских генералов нет.

При этом арсенал средств уничтожения гордости ВМС США у их потенциальных противников США только растет. Россия продолжает испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», Северная Корея разрабатывает собственного убийцу авианосцев.

РГ пишет, что на этом фоне Пентагон рассматривает вариант сокращения числа авианосцев Ford-класса до четырех единиц - это корабли, что уже построены или строятся. При этом замещать стареющие корабли типа Nimitz предполагается более легкими вертолетоносцами класса Wasp и America. Это универсальные десантные корабли водоизмещением 40 тысяч тонн (в 2,5 раза меньше, чем у авианосцев). Помимо десантных катеров и вертолетов они способны нести до 20 истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

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Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Продукция
DF-21
DF-26
F-35B
Кинжал БР
Циркон-С 3М22
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
ГЗЛА
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