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Деловая газета "Взгляд"

Глава Росгвардии рассказал о превосходящем мировые аналоги вооружении

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Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.
Источник изображения: Александр Кряжев/РИА Новости

Высокотехнологичное вооружение в войсках Росгвардии превосходит мировые аналоги по многим показателям, сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

Как рассказал Золотов в интервью "Российской газете", сейчас в войска Росгвардии поступают высокотехнологичные образцы вооружения и техники, не только не уступающие мировым аналогам, но и по многим показателям превосходящие их.

"Это бронированные автомобили "Патруль", специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы "Чаборз" М-3 высокой проходимости. Наши главные требования к вооружению, военной и специальной технике – это надежность в эксплуатации, защищенность, удобство для личного состава и соответствие тем задачам, которые возложены на войска национальной гвардии", – рассказал глава Росгвардии.

По его словам, при выборе вооружения, в том числе огнестрельного оружия, предпочтение отдается российским производителям.

"Арсенал войск постоянно модернизируется и обновляется", – сказал Золотов.

Напомним, ранее отряды спецназа Росгвардии получили снайперские винтовки "Точность" для использования в антитеррористических операциях.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Чаборз
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