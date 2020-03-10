Модернизации не подлежат: флот США отказывается от ракетных эсминцев

ВМС США отказываются от продления срока службы эсминцев класса Arleigh Burke

ВМС США отказываются от планов по продлению на 10 лет срока службы эсминцев класса Arleigh Burke. Для боевого состава американского флота это будет иметь радикальные последствия: подобные меры наверняка помешают имеющимся планам по увеличению численности надводных кораблей.

Помощник министра ВМС США по исследованиям, разработкам и закупкам Джеймс Гертс заявил, что продление срока службы корпусов эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием (ЭМ УРО) класса «Арли Берк» (Arleigh Burke class destroyers) с 35 до 45 лет не будет экономически эффективным. Эта информация в письменном виде была представлена комитету американского сената по делам вооруженных сил.

«Увеличение срока службы корабля может быть целевым. Для этого надо оценить физические изменения в корпусах сугубо конкретных кораблей. В этом случае возможно решение о продление срока службы на несколько лет. Или увеличить срок службы всего класса кораблей на основе инженерного анализа», - цитирует Defense News документы, представленные сенату США.

В этой связи американские ВМС оценили наиболее эффективный баланс между затратами и возможностью продления срока службы эсминцев УРО, начиная с бортовых номеров DDG 51.

Общий вывод - не в пользу продления срока службы эсминцев.

Напомним, заказ на постройку первых трех эсминцев класса Arleigh Burke (бортовые номера DDG-51-53) поступил еще в 1988 году.

В дальнейшем двумя кораблестроительными компаниями - Bath Iron Works и Ingalls Shipbuilding - было построено еще два десятка эсминцев. Первая серия ЭМ УРО получила наименование Flight I. Однако вскоре после начала создания головного корабля первой серии кораблестроители США занялись модернизацией проекта этого эсминца. В результате заказанный еще в 1992 году эсминец USS Mahan достраивался уже как первый корабль второй серии. В серии Flight II было построено семь эсминцев. Очередная версия проекта получила обозначение IIA. И эта серия оказалась самой многочисленной.

Эсминцы УРО этого типа в ВМС США являются «рабочими лошадками» флота. Они находятся в море более четверти календарного года, что является самым высоким показателем в американском флоте.

Первоначальное решение об увеличении сроков службы ЭМ УРО класса Arleigh Burke было принято после нескольких лет заверений руководства ВМС в том, что эсминцы будут модернизированы с целью увеличения боевых и оперативных возможностей флота в ближайшие десятилетия.

Руководство ВМС США продолжает уверять, что бюджет 2021 финансового года позволит продолжить наращивать боевой состав флота, и это несмотря на существенное сокращение темпов кораблестроения. Однако пока неясно, как будет продолжаться рост американского флота в течение предстоящих пяти лет, если срок службы ранних серий ЭМ УРО класса Arleigh Burke не будет увеличен в ближайшее время.

Считается, что это также окажет значительное влияние на нынешние планы исполняющего обязанности министра флота Томаса Модли по увеличению боевого состава ВМС США до 355 кораблей в предстоящем десятилетии.

Для реализации в полном объеме нынешней 30-летней кораблестроительной программы в ВМС США заявили, что продление срока службы ЭМ УРО класса Arleigh Burkes необходимо для увеличения боевого состава флота до 355 кораблей.

Однако отмена продления срока службы ЭМ УРО этого класса означает, что между 2026 и 2034 годами ВМС США должны вывести 27 эсминцев из боевого состава флота.

Эти потери усугубят последствия сокращения строительства еще 10 кораблей согласно пятилетним прогнозам, обрисованным в бюджете на 2021 финансовый год, включая пять из 12 предложенных эсминцев Flight III Arleigh Burke-class из бюджета 2020 года и подводную лодку Virginia-class.

Министерство обороны США еще не представило план кораблестроения конкретно на 2021 финансовый год, основываясь при этом на 30-летней программе. Это означает, что невозможно сказать, как сокращения боевого состава флота повлияют на общее количество кораблей в предстоящие годы, если флот будет терять ЭМ УРО Arleigh Burke-class со скоростью более трех боевых единиц в год.

Но вывод из боевого состава американского флота ЭМ УРО Arleigh Burke-class начнется в 2026 или 2027 году, спустя годы после того, как из ВМС ССША будут исключены 13 крейсеров УРО типа Ticonderoga. К тому времени в боевом составе американского флота останется только девять кораблей этого типа.

Представитель помощника министра ВМС по исследованиям, разработкам и закупкам Джеймса Гертса капитан 1 ранга Дэнни Эрнандес сказал, что в настоящее время есть очень много переменных величин в движении ВМС США к боевому составу флота в 355 кораблей. Он отметил, главным приоритетом ВМС по-прежнему является предстоящая замена атомных ракетных подводных лодок Ohio-class на перспективные ПЛАРБ типа «Колумбия» (Columbia class ballistic missile submarines).

«Как заявили руководители ВМС США во время работы в комитете сената США по делам вооруженных сил, компромиссы оказались весьма сложными, чтобы добиться правильного баланса», - добавил Эрнандес.

Согласно документам, самые ранние эсминцы класса Arleigh Burke серии Flight I имеют ожидаемый срок службы корпуса в 35 лет. Головной эсминец этой серии был передан в боевой состав флота в 1991 году. Это означает, что срок его службы истекает в 2026 году.

Эсминцы с бортовыми номерами DDG-51 - DDG-78 серии Flight I были введены в эксплуатацию в период с 1991 по 1999 год. Более поздние эсминцы серий Flight II и Flight IIA имеют 40-летний срок службы корпуса.

В 2018 году тогдашний заместитель главы морских операций по системам боевого управления вице-адмирал Билл Мерц заявил, что у модернизации всего класса есть явные преимущества. По его словам,

наряду с модернизацией боевых систем, направленной на повышение эффективности противоракетной обороны, корабли получат существенные механические улучшения, которые позволят продлить срок службы эсминцев до 45 лет.

Оно получило наименование HM & E (корпусное, механическое и электрическое). «Модернизация, которой подвергнутся эсминцы, уже запрограммирована, и может быть осуществлена», - рассказывал в то время Мерц.

Тогда же он сказал, что требования по повышению эффективности ПРО были главным условием в предполагаемых планах продления срока службы ЭМ УРО до 45 лет. В сочетании с предстоящим сокращением количества запланированных к постройке эсминцев следующей серии Flight III представляется вероятным, что к 2034 году ВМС будут иметь значительно сниженные возможности по ПРО. Может оказаться, что в боевом составе американского флота окажется меньше на 32 эсминца с потенциалом ПРО.

Во время обсуждения бюджета 2021 финансового года, возник вопрос - соответствует ли сокращение запланированных к постройке пяти ЭМ УРО Arleigh Burke серии Flight III способности флота отражать ракетные атаки вероятного противника. В этой связи директор по военно-морскому бюджету контр-адмирал Рэнди Критс заявил, что это решение основано на строгих бюджетных реалиях.

В последние годы представители ВМС заявляли, что конструкция корпуса Arleigh Burke максимально усовершенствована, а ЭМ серии Flight III будут снабжены соответствующей энергетикой для обеспечения функционирования РЛС ПВО/ПРО корпорации Raytheon типа SPY-6. Будущим боевым единицам флота, полагают эксперты США, необходимо придать больше генерации энергии и накопителей для поддержки работы таких систем, как лазерное оружие и рельсовые пушки.

Например, избыточные мощности по генерации электроэнергии на авианосцах класса Ford являются одной из главных причин, по которой в ВМС США считают новый класс авианосца особо ценным. И это несмотря даже на то, что подобные корабли становятся все более уязвимыми для ударов высокоскоростных противокорабельных ракет.

Старший научный сотрудник Института Хадсона бывший офицер-подводник Брайан Кларк представил исследование в Центре стратегических и бюджетных оценок, в котором содержится призыв отменить продление срока службы ЭМ УРО.

«Безумно бросать большие деньги на модернизацию кораблей, которые, как вы говорите, вам не нужны», - заявил Кларк, обращаясь к руководству ВМС.

«Я думаю, что ВМС США вступает в борьбу с новыми бюджетными реалиями. Нынешние планы пока имеют неустойчивый характер. Это своего рода признание того, что в будущем флоту понадобится меньше крупных надводных боевых единиц, и ВМС необходимо использовать свои ресурсы для создания большего флота из более мелких надводных кораблей. Это будет основная часть боевого состава флота, которую ВМС США намерены иметь в будущем».

Как ранее писала «Газета.Ru», несмотря на поставленную цель увеличить боевой состав ВМС США до 350 кораблей, президент США Дональд Трамп может покинуть свой пост с флотом меньшим, чем рассчитывал в свое время Барак Обама. Президентская бюджетная заявка на 2021 год, с ее широкими сокращениями для программы строительства эсминцев и досрочным выводом из боевого состава ряда кораблей, приводит ВМС США к боевому составу всего в 305 кораблей.

По словам эксперта по бюджету Центра стратегических и международных исследований Тодда Харрисона, в конечном итоге переход к 355 кораблям с самого начала был нереальным. Он добавил, что ВМС США должны разработать план, который соответствует и стратегии, и бюджетным реалиям.

И отказ от продления срока службы эсминцев Arleigh Burke первых серий - явное тому свидетельство.

Михаил Ходаренок