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Военное обозрение

Определены полномочия Дмитрия Медведева в Совбезе РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин определил круг обязанностей зампредседателя Совета Безопасности РФ. Сейчас этот пост занимает бывший глава правительства Дмитрий Медведев.

Соответствующий президентский указ опубликовали вчера на портале официальной правовой информации.

Теперь заместитель председателя Совбеза будет отчитываться перед президентом о реализации мер обеспечения национальной безопасности, заниматься согласованием доклада о ситуации в сфере нацбезопасности и проектов документов о Совете безопасности и подведомственных структурах. Согласованные материалы затем следует передавать главе государства. Помимо этого, заместитель председателя Совбеза будет отслеживать выполнение президентских распоряжений, касающихся национальной безопасности, а также участвовать в выработке внешнеполитических решений.

Должность зампреда Совета безопасности РФ была создана сразу после того, как Дмитрий Медведев ушел в отставку с поста главы Правительства. Часть его полномочий пересекается с обязанностями секретаря Совбеза Российской Федерации. Этот пост занимает Николай Патрушев.

Первый зарубежный визит Дмитрия Медведева в новой должности состоялся в начале марта. Зампред Совбеза РФ отправился в Казахстан, где встретился с бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Патрушев Николай
Путин Владимир
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