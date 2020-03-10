Войти
Военное обозрение

В Sohu объяснили, зачем Китаю могла бы понадобиться покупка F-35

257
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В китайской прессе обсуждается тема, касающаяся того, как могло бы измениться военное авиастроение в КНР и расклад сил в регионе, если бы у Китая появилась возможность приобрести американский истребитель F-35.

На страницах информационного портала Sohu автор напоминает китайским читателям, что на данный момент приобретение F-35 у США невозможно в первую очередь по той причине, что в США действует запрет на экспорт этой техники странам, не входящим в производственную кооперацию. Кроме того, Вашингтон изначально запрещает продажу Пекину какой-либо военной техники и вооружений.

Из статьи:

При этом американцы активно продают свои истребители пятого поколения Южной Корее и Японии, пытаясь добиться стратегического перевеса в свою пользу в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Автор отмечает, что если бы существовала гипотетическая возможность приобретения F-35 у США, то Китай «подробно изучил бы используемые американцами технологии двигателя».

Из статьи:

В своё время для ВВС НОАК были приобретены Су-35 в России. Это позволило изучить российские двигатели и продвинуться в собственных технологиях авиационного двигателестроения. Покупка Су-35 является абсолютно правильным выбором.

Китайский автор не скрывает того, что российские технологии Китай использовал для развития программы своих истребителей пятого поколения. При этом отмечается, что покупка F-35 позволила бы получить важную информацию о стелс-покрытии американского истребителя. Это притом, что ранее в том же Sohu утверждали, что китайские производители «преуспели в создании собственного покрытия для снижения заметности» - на примере истребителя J-20.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
F-35
J-20
Су-35
Похожие новости
03.02.2020
Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание
18.10.2018
Истребитель Су-57 на испытаниях превзошел лучшие американские аналоги
05.02.2016
F-22 и Индия
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
18.02.2014
Авиационная мозаика Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.03 06:33
  • 1
В Сирии заметили российскую «Линзу»
  • 10.03 05:10
  • 28
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 10.03 04:50
  • 5
Ядерный блицкриг: Латвия опасается молниеносной оккупации от РФ с использованием тактического ядерного оружия (Washington Examiner)
  • 10.03 01:01
  • 3
«Сексизм»: Daily Mail о конкурсах красоты в армии России
  • 09.03 22:25
  • 8172
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.03 22:07
  • 2
«Ратников» много не бывает: названы объёмы поставок экипировки в войска
  • 09.03 20:16
  • 5
Боязнь дронов: чему Идлиб научил Россию и Сирию
  • 09.03 20:08
  • 181
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 09.03 19:01
  • 33
Корабль SpaceX лопнул
  • 09.03 18:50
  • 31
Космонавтика Илона Маска
  • 09.03 16:34
  • 171
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 09.03 16:21
  • 1
Турция поможет Украине производить оружие против России
  • 09.03 15:45
  • 2
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
  • 09.03 15:40
  • 2
Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
  • 09.03 14:15
  • 1
Загадочная гибель: что произошло на борту подлодки К-129