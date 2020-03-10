В Sohu объяснили, зачем Китаю могла бы понадобиться покупка F-35

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В китайской прессе обсуждается тема, касающаяся того, как могло бы измениться военное авиастроение в КНР и расклад сил в регионе, если бы у Китая появилась возможность приобрести американский истребитель F-35.

На страницах информационного портала Sohu автор напоминает китайским читателям, что на данный момент приобретение F-35 у США невозможно в первую очередь по той причине, что в США действует запрет на экспорт этой техники странам, не входящим в производственную кооперацию. Кроме того, Вашингтон изначально запрещает продажу Пекину какой-либо военной техники и вооружений.

Из статьи:

При этом американцы активно продают свои истребители пятого поколения Южной Корее и Японии, пытаясь добиться стратегического перевеса в свою пользу в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Автор отмечает, что если бы существовала гипотетическая возможность приобретения F-35 у США, то Китай «подробно изучил бы используемые американцами технологии двигателя».

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В своё время для ВВС НОАК были приобретены Су-35 в России. Это позволило изучить российские двигатели и продвинуться в собственных технологиях авиационного двигателестроения. Покупка Су-35 является абсолютно правильным выбором.

Китайский автор не скрывает того, что российские технологии Китай использовал для развития программы своих истребителей пятого поколения. При этом отмечается, что покупка F-35 позволила бы получить важную информацию о стелс-покрытии американского истребителя. Это притом, что ранее в том же Sohu утверждали, что китайские производители «преуспели в создании собственного покрытия для снижения заметности» - на примере истребителя J-20.