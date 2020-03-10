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В Сирии заметили российскую «Линзу»

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Источник изображения: Фото: «Военный Осведомитель»

На одном из опорных пунктов российских военных в Сирии заметили санитарный бронеавтомобиль «Линза», пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Пункт расположен в 45 километрах от города Ракка. Данную территорию контролируют курдские «Демократические силы Сирии».

«Линза» создана на базе шасси, которое послужило основой для семейства бронеавтомобилей «Тайфун». Санитарный броневик отличается двухместной кабиной (кабина основной модификации рассчитана на десять человек) и оснащен модулем для перевозки раненых.

Впервые «Линзу» продемонстрировали на форуме «Армия-2018». В сентябре прошлого года РИА Новости сообщало, что в 2019-м бронеавтомобиль будет поставлен в войска.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
АРМИ-20XX
Тайфун
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1 комментарий
№1
10.03.2020 06:33
http://foto-i-mir.ru/ambulance-tactical-lens/
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