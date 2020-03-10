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WarSpot

ERCA покорила дистанцию 65 км

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Источник изображения: warspot.ru

Программа модернизации американской артиллерии приносит первые плоды. Вчера, 8 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что на полигоне Юма (штат Аризона) прошли испытания в рамках проекта Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

В ходе тестирования перспективная модификация гаубицы M109 Paladin с орудием 58-калибра совершила выстрелы снарядами Excalibur extended-range и XM1113. Оба снаряда успешно поразили мишени на дистанции 65 км. При этом в Минобороны США намерены и дальше работать с ВПК, чтобы достичь дистанций 100 км и более.

Опытный образец гаубицы M109 Paladin

Источник изображения: defensenews.com

ERCA — комплексная программа американской армии, в рамках которой проводится глубокая модернизация имеющейся на вооружении артиллерии, а также разработка новых боеприпасов. Ранее в рамках программы Long Range Cannon американская армия разработала новые модификации орудия M777.

В рамках контракта стоимостью $45 млн компания BAE Systems должна установить новое орудие с длиной ствола в 58 калибров (9 м) на самоходные гаубицы M109A7. Такое орудие уже испытано на опытном образце M109А8. Кроме того, модификация потребует установки системы автоматической перезарядки и новой электроники для перспективных активно-реактивных снарядов XM1113 повышенной дальности. Сложность работ состоит в том, что при удлинении ствола разработчики должны сохранить массу боевого модуля, чтобы не потребовалась модификация шасси.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HMMWV
M109
M982 Excalibur
Компании
BAE Systems
M777
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