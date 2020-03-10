Второй этап проверки боеготовности начался в Вооруженных силах Белоруссии

Минск. 9 марта. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск начался в понедельник в Вооруженных силах (ВС) Белоруссии, сообщили в министерстве обороны республики.

В общей сложности в проверке будет задействовано около 6 тыс. военнослужащих и более 200 единиц техники.

В рамках проверки будут приведены в высшие степени боевой готовности ряд воинских частей и подразделений ВС Белоруссии. "В ходе проверки будет осуществляться комплекс мобилизационных мероприятий, в результате которого более 1 тыс. военнослужащих будут призваны из запаса", - отметили в Минобороны.

"Цель - проверка способности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке днем и ночью, а также совершенствование тактической выучки войск. Кроме того, будет осуществляться проверка состояния вооружения, военной и специальной техники, в том числе находящейся на хранении", - проинформировали в оборонном ведомстве.

"Основное внимание будет уделено вопросам организации взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения войск", - уточнили в Минобороны.

Проверка завершится проведением комплексных тактических учений, в ходе которых будет дана оценка способности войск выполнять поставленные задачи.