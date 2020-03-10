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Интерфакс-АВН

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo, Virginia Mayo

Брюссель. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-служба НАТО сообщила в понедельник о случае заражения коронавирусом Covid-19 одного из сотрудников аппарата организации.

"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, был протестирован с положительным результатом на Covid-19", - говорится в коммюнике.

Сотрудник вернулся из отпуска на севере Италии, почувствовал себя плохо в конце минувшей недели и был обследован из-за появления симптомов вируса, в том числе высокой температуры.

"В настоящее время сотрудник находится у себя дома в изоляции. Через несколько минут после получения результата все его непосредственные коллеги по работе были проинформированы. Они работали из дома в конце прошлой недели и продолжают это делать", - говорится в сообщении пресс-службы.

Все сотрудники штаб-квартиры НАТО были проинформированы о подтвержденном случае заражения коронавирусом, говорится в сообщении.

"НАТО продолжает следить за ситуацией на постоянной основе и принимать все необходимые меры", - заявили в пресс-службе.

Ведомство также напоминает, что с целью обеспечения безопасности персонала и посетителей в штаб-квартире Североатлантического альянса уже были приняты превентивные меры на основе указаний ВОЗ, чтобы снизить риск дальнейшего распространения инфекции.

Среди этих мер - временная приостановка служебных поездок некоторых сотрудников, рекомендации сотрудникам работать из дома и временная приостановка групповых посещений штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

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Страны
Италия
Проекты
NATO
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