Эксперт назвал ситуацию на рынке нефти «войной, объявленной Саудовской Аравией»

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Министерство финансов России опубликовало заявление в связи с резким падением цен на нефть. Напомним, что на утренних торгах цена барреля нефти марки Brent опускалась до отметки в 31 доллар. Впоследствии цены несколько скорректировались. На данный момент баррель Brent торгуется на отметках 36,3 долларов.

В Минфине отметили, что цена на нефть марки Urals опустились ниже показателей, установленных так называемым бюджетным правилом. В сообщении говорится, что в этом случае недополученные бюджетом доходы компенсируются за счёт средств Фонда национального благосостояния.

Из сообщения ведомства:

По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млрд долларов США) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении (цены 2017 года) 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера). В случае сокращения объема ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП, ежегодный объем использования средств Фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации не может превышать объем, эквивалентный 1% ВВП.

Тем временем в эфире ТК «Россия 24» доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков назвал ситуацию на рынке углеводородов «войной, которую развязала Саудовская Аравия». Отвечая на вопрос о том, нанесут ли действия Эр-Рияда по наращиванию объёмов добычи нефти удар по американским «сланцевым» компаниям, эксперт заявил, что действия саудитов нельзя рассматривать как направленные против интересов США. Крутаков отмечает, что Эр-Рияд практически всегда действовал в интересах США.

Леонид Крутаков:

То, что происходит сейчас, фактически означает, что Россия прервала игру, которую в долгосрочной перспективе пытались вести Соединённые Штаты и Саудовская Аравия. Действия России явились упреждающим ударом.

По словам эксперта, нынешняя ситуация с ценами на нефть в большей степени лежит в геополитической плоскости, нежели в экономической. Крутаков отмечает, что в первую очередь Саудовская Аравия своими действиями сейчас пытается сыграть против России и Ирана.