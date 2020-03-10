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WarSpot

«Морской яд» доказал профпригодность

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Ракета Sea Venom готова поражать корабли противника. Вчера, 8 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что Генеральный директорат вооружений Франции (DGA) провёл первые квалификационные испытания перспективной европейской противокорабельной ракеты Sea Venom.

Испытания проводились на полигоне DGA Essais de Missiles вблизи остова Иль-дю-Леван. Ракета была пущена с вертолёта Airbus AS365 Dauphin и успешно поразила надводную цель.

Ракета Sea Venom поражает надводную цель

Источник изображения: defensenews.com

Venom (французское обозначение — Anti-Navire Léger, ANL) — дозвуковая противокорабельная ракета, рассчитанная на пуск с вертолётов. Благодаря наличию боеголовки с инфракрасной системой наведения она может использоваться для уничтожения надводных и наземных целей различных типов. Разработчики указывают, что несмотря на сравнительно малые габариты, ракета может эффективно поражать корабли прибрежной зоны.

Разработка ракеты была заказана в 2014 году и финансировалась военными ведомствами Великобритании и Франции в соотношении 50/50. На вооружении военно-морских сил Великобритании и Франции Sea Venom должны заменить сразу два типа противокорабельных ракет — британские Sea Skua и французские AS15TT.

Ракета Sea Venom имеет 2,5 м в длину, 200 мм в диаметре, массу 110 кг и «высокую дозвуковую скорость» полёта. Заявленная максимальная дальность поражения целей составляет 20 км. В Великобритании новую ракету планируют использовать на вертолётах типа AW159 Wildcat, во Франции — на перспективных вертолётах, которые будут закуплены в рамках программы Helicoptère Interarmées Léger.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Франция
Продукция
AW159
Dauphin
Компании
Airbus
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