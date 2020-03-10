США проверят готовность своих войск к войне в Европе

Весной этого года в непосредственной близости с границами РФ пройдут самые масштабные за последние 25 лет учения НАТО «Защитник Европы 2020» (Defender Europe 2020). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 марта, отвечая на вопрос, заданный ей по этому поводу прессой, подробно изложила позицию внешнеполитического ведомства к складывающейся ситуации. Ее комментарий опубликован на сайте МИД.

В апреле-мае 2020 года на территории ряда государств Европы вдоль западной границы России запланированы учения НАТО Defender Europe 2020. «Показательно, что эти маневры по отработке боевых действий альянса, в которых, помимо европейских натовцев, участвуют более 20 тыс. американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники, станут крупнейшими с окончания холодной войны», - подчеркнула дипломат

Представитель МИД констатировала, что под предлогом обязательств в рамках НАТО CША систематически наращивают группировку своих ВС в Восточной Европе в непосредственной близости от России и регулярно увеличивают финансирование соответствующих военных программ.

«Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия. Прямым подтверждением стало заявление министра обороны США Марка Эспера на брифинге 5 марта, что целью Defender Europe 2020 является желание послать некий сигнал России, чтобы заставить изменить ее «плохое поведение». В чем оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО», - заявила Захарова.

Она также отметила, что решение лидеров альянса провести столь масштабные учения в то время, когда Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которая была развязана фашистами «как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР», нельзя рассматривать как простое совпадение событий. «Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию», - заметила представитель министерства.

«Однако заставить изменить российский курс во внешней политике не получится. В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно», - заявила Захарова. Она сказала, что «агрессивные намерения США и НАТО» будут обязательно учтены в строительстве ВС России и порекомендовала руководству блока «задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность».

Объявляя об этих учениях, НАТО заявило, что их главная цель – отработка оперативной переброски сил и средств в Европу, а также освоение этого ТВД. Руководство альянса утверждает, что маневры не связаны с какой-либо конкретной страной, тем более не направлены против России.

Но, как отмечают российские и зарубежные эксперты, эти учения по своей сути является тренировкой Пентагона по переброске войск и техники к границам России. Они будут проходить под непосредственным руководством американских военных. Структуры Североатлантического альянса будут играть в этих маневрах вспомогательную роль. Они будут отвечать за МТО войск и осуществлять координацию действий контингентов 17 стран – членов блока и приглашенной Грузии, которые будут задействованы в этой тренировке.

Всего в учениях будут принимать участие более 37 тыс. военнослужащих. Центром учений будет Германия, однако некоторые элементы подготовки войск НАТО в ходе этих маневров будут проходить на территории 10 членов блока, в том числе в Польше и в прибалтийских странах.

Польское агентство печати (PAP) 5 марта сообщило, что Министерство национальной обороны направит в страны ОБСЕ, включая Россию, приглашения принять участие в наблюдении за стартовавшими в республике учениями Defender Europe 2020. «Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять

участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши», - говорится в сообщении.

Приглашение будет направлено странам - наблюдателям до 1 апреля. В соответствии с существующими в ОБСЕ договоренностями, когда численность участников манеров превышает 13 тыс. страна, на территории которой они будут проходить, обязана не позднее чем за 42 дня уведомлять третьи страны о возможности осуществлять наблюдение за их ходом.

«Программа наблюдения, а также включенные в нее эпизоды определены в рамках переговоров между Польшей и США. Подробности будут включены в приглашение для наблюдателей», - объявило военное ведомство Варшавы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с редколлегией «Российской газеты» предупредил, что Москва отреагирует на учения Defender Europe 2020» таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков». По его словам, те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, «хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность»

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»