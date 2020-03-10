Морские безэкипажные системы на выставке UMEX-2020

C 23 по 25 февраля 2020 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась 4-я международная выставка и конференция беспилотных систем Unmanned Systems Exhibition and Conference (UMEX-2020). В экспозиции выставки было представлено некоторое количество морских надводных и подводных безэкипажных систем. При сохранении многих прежних экспонентов, количество систем данного направления, представленных натурными образцами, или полноразмерными макетами уменьшилось по сравнению с предыдущей выставкой, обозначился тренд на диверсификацию разработок. Материалы с данной выставки нам любезно предоставил Денис Федутинов.

Безэкипажный катер B7 компании Al Marakeb Boat Manufacturing Company (ОАЭ) в экспозиции выставки Unmanned Systems Exhibition and Conference (UMEX-2020). Данная система уже демонстрировалась на UMEX два года назад. Длина катера составляет 7 м, масса - 2000 кг. Катер может нести до 750 кг полезной нагрузки. Разработка предлагается потенциальным заказчикам в качестве системы двойного назначения. В целом, экспозиция морских безэкипажных систем Al Marakeb сократилась более, чем вдвое. При этом, компания обозначила свой интерес к развитию других направлений в беспилотной технике. Абу-Даби, февраль 2020 года (с) Денис Федутинов

Волновой глайдер американской компании Liquid robotics, входящей в состав Boeing. Находящийся на поверхности океана глайдер использует энергию волн и солнца для своей гибридной системы энергопитания. Система предназначена для оборонных задач: может служить ретранслятором между системами, находящимися под поверхностью мирового океана и внешними потребителями а также может использоваться для задач разведки. Абу-Даби, февраль 2020 года (с) Денис Федутинов

Безэкипажный катер-тримаран FWB-E10 китайской компании Beijing Flightwin Innovation Technology. Легкий 23-кг аппарат может нести до 15 кг полезной нагрузки. Автономность составляет 10 часов, Максимальная скорость - 1,6 м/с, Радиус действия - 5 км. Комплекс на основе катера может использоваться для патрульных задач, в поисково-спасательных целях, для гидрографических работ, а также для экологических наблюдений. Абу-Даби, февраль 2020 года (с) Денис Федутинов

Амфибийное беспилотное противопожарное транспортное средство эмиратской компании Al Seer Marine. Два года назад на предыдущей выставке UMEX на стенде фирмы были представлены макеты безэкипажных катеров серии Tamin и серии Hydra. Компания, начинавшая свой бизнес как производитель яхт, продолжает диверсифицировать свой бизнес, в том числе, расширяя его беспилотное направление в сторону амфибийных и наземных средств. Абу-Даби, февраль 2020 года (с) Денис Федутинов

Подводный необитаемый аппарат V8 M500 Intervention шведской компании Ocean Modules. Аппарат построен на базе предыдущей разработки с шестью степенями свободы, но подвергся глубокой переработке с использованием новых электронных компонентов. Как отмечает компания, данная система уже поставлялась для использования в задачах обороны и безопасности в ряд стран мира, включая Финляндию, Австралию и КНР. Кроме того, они уже используются для мониторинга энергетической инфраструктуры в Норвегии и в России. Абу-Даби, февраль 2020 года (с) Денис Федутинов