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Военное обозрение

Названы лидеры мирового оружейного рынка

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Источник изображения: topwar.ru

В период с 2015 по 2019 год оружейный экспорт в мире увеличился на 5,5 процента по сравнению с периодом с 2010 по 2014 год.

При этом первые строчки среди крупнейших мировых экспортеров вооружений заняли США и Российская Федерация.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) о состоянии мирового рынка оружия.

Хотя Россия занимает второе место в мире после США в рейтинге экспортеров оружия, в 2015-2019 годах она снизила объем продаж на 18 процентов. Если РФ в 2010-2014 годах занимала 27 процентов всего мирового экспорта вооружений, то теперь этот показатель снизился до 21 процента.

Больше всего на это падение повлияло снижение объемов оружия, поставляемого в Индию, которая перешла к политике диверсификации источников поступления вооружений. Таким образом, объем поставок в эту страну российского оружия снизился на 41 процент. Значительно увеличился экспорт вооружений в Индию со стороны Израиля и Франции. Последняя увеличила продажу Нью-Дели оружия более чем в восемь раз.

Сегодня Индия занимает вторую строчку в рейтинге самых крупных мировых покупателей оружия, а на первом месте в мире среди импортеров вооружений находится Саудовская Аравия.

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Страны
Израиль
Индия
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
Компании
СИПРИ
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