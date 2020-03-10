Американский аналитик: ПРО США может прорвать даже Северная Корея

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Система противоракетной обороны США в действительности весьма уязвима. Причина тому – в экономии средств на финансирование модернизации ПРО.

Свою версию уязвимости американской противоракетной обороны озвучил Лорен Томпсон – старший обозреватель известного издания Forbes. По мнению Лорена Томпсона, США потратили около триллиона долларов на войну в Афганистане, но забыли о необходимости развивать свою систему противоракетной обороны, а это может привести к самым негативным последствиям.

Наземную систему противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD), предназначенную для перехвата ракет на середине полета, в действительности не столь сложно обойти. Более того, США обладают только 44 противоракетами подобного типа, что крайне недостаточно для противостояния даже Северной Корее.

Именно противоракеты наземного базирования являются главной «ахиллесовой пятой» американской системы противоракетной обороны. Если американское руководство не озадачится модернизацией ПРО, то безопасность государства окажется под угрозой, причем не только со стороны РФ или Китая, но и таких стран как КНДР, которая может прорвать систему противоракетной обороны США.

Позиция Лорена Томпсона вполне соотносится со взглядами части американского истеблишмента, включая и самого Дональда Трампа, на военную политику США. Как известно, длительное время США тратит колоссальные средства на ведение боевых действий вдали от своих сухопутных и морских границ.

Ирак, Сирия, Афганистан, Ливия… Заокеанские военные кампании уносят очень внушительные суммы, но ведь если где-то прибывает, то обязательно где-то и убывает. Американская система ПРО оказывается той самой сферой национальной обороны и безопасности, которая страдает от недостатка финансирования на фоне щедрых вложений в боевые действия на Ближнем и Среднем Востоке.

Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости вывода американских войск из стран Ближнего и Среднего Востока. Но эта позиция встречала недопонимание, а то и сопротивление со стороны военной элиты, для которой ведение боевых действий за океаном очень желательно и в финансовом плане, и с точки зрения укрепления своего политического влияния.

Как раз Трамп всегда был сторонником развития космических проектов США, укрепления системы противоракетной обороны, объясняя это тем, что Вашингтону стоит готовиться к противостоянию с такими противниками как Китай или Россия, а не распылять силы в Афганистане или Сирии.

Учитывая, что и Китай, и Россия постоянно совершенствуют свое ракетное оружие, экономия на противоракетной обороне уже сегодня может очень дорого обойтись США. Не зря американские эксперты называют те же российские ракеты «Циркон» смертоносными, «кошмаром для США» (именно такие слова использовал журнал The National Interest в оценке российских противокорабельных ракет).

Однако финансирование модернизации американской ПРО – вопрос очень болезненный, поскольку в Конгрессе США склонны довольно скептически относиться к увеличению ассигнований на нужды обороны. Судя по всему, еще не раз в американской прессе будут выходить статьи с критической оценкой системы ПРО США – Трампу и сторонникам его позиции необходимо сформировать общественное мнение и повлиять на политику Конгресса.

В рамках наращивания военной мощи Соединенные Штаты разрабатывают современную систему противоракетной обороны. Моя администрация никогда не будет извиняться за продвижение интересов Америки,

- заявил Трамп еще год назад, в феврале 2019 г.

Посмотрим, удастся ли ему до конца своего президентского срока добиться «восстановления вооруженных сил», о котором он говорил неоднократно, критикуя политику своего предшественника Барака Обамы.