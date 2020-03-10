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Арабы против влияния Турции в Африке и на Ближнем Востоке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Директор Службы общей разведки Египта Аббас Камель посетил Дамаск, чтобы встретиться со своим сирийским коллегой, сообщает агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в сирийской столице.

Согласно информации, руководитель главной египетской спецслужбы встретился с директором Национального бюро безопасности Сирии Али Мамлюком, а также другими высокопоставленными должностными лицами. По словам источника, целью визита было усиление координации между Сирией и Египтом в борьбе с терроризмом и укрепление двусторонних связей между Каиром и Дамаском.

Визит состоялся примерно в те же сроки, когда ливийская делегация, направленная командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром, совершила официальный визит в Дамаск, чтобы возобновить работу посольства североафриканской страны в сирийской столице.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
Сирия
Турция
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