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Капусту будут выращивать в космосе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты NASA изучили образцы капусты, выращенной на борту МКС, и не нашли в них опасных микробов, таким образом подтвердив, что ее листья столь же питательны, как и с обычной грядки.

Это говорит о том, что радиация и невесомость не мешают выращиванию полноценной пищи в космосе, сообщили биологи. Их работа опубликована в журнале Frontiers in Plant Science.

«МКС сейчас выступает полигоном для долговременных экспедиций в космос. Эксперименты на борту станции помогают нам подобрать те сорта растений, которые можно будет выращивать в невесомости. В будущем мы проверим другие сорта зелени, а также изучим, сможем ли мы обогатить диету астронавтов перцем и помидорами», - отметила руководитель проекта Veggie в Центре космических полетов NASA имени Кеннеди (США) Джола Масса.

Эксперимент по выращиванию овощей и растений в космосе проводится на борту МКС уже около шести лет. Первые ростки капусты сорта ромэн были успешно выращены на станции еще в начале 2014 года, после чего астронавты заморозили их и отправили на Землю.

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