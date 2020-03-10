Коронавирус атакует армии различных стран

У начальника итальянского Генштаба Итальянский Сальватора Фарины, в результате теста, был обнаружен коронавирус. Генералу предписано лечение. И он останется на карантине в своем доме, а его официальные обязанности будет исполнять другое лицо.

Финские военные не примут участие в маневрах НАТО, которые должны пройти с 9 по 19 марта на территории соседней Норвегии, в районе Тромс. Причиной тому стала эпидемия коронавируса. «Участие Вооруженных сил (Финляндии – «НВО») в учениях Cold Response, проводимых вооруженными силами Норвегии ... было отменено из-за ситуации с коронавирусом», - говорится в официальном заявлении финского Минобороны. Сообщается, что в учениях по замыслу должны принять участие до 15 тыс. военнослужащих армий десяти стран. Со стороны Финляндии должны были выехать в соседнюю страну 400 военных, но как говориться, человек предполагает - а бог располагает.

В начале этой недели Норвегия призвала своих союзников по НАТО тщательно проверить всех солдат, кому предстояло участие в вышеуказанных маневрах на наличие коронавируса, чтобы предотвратить потенциальную крупномасштабную эпидемию в войсках НАТО. Но, что самое интересное, именно в норвежской армии было обнаружено порядка 1300 человек, инфицированных коронавирусом, все заболевшие были помещены в карантин на базе Скьольд, расположенной в регионе Тромс. Ожидается, что личный состав данной базы пропустит учения Cold Response. Военный персонал США, размещенный в Европе, из того состава, который собирается участвовать в учениях, также пострадал от коронавируса. Вооруженные силы большинства стран НАТО готовятся к борьбе с эпидемией, об это уже сообщили в Минобороны США и Канады.

Отмечается сильнейшая эпидемия, захватившая войска Северной Кореи. Южнокорейская новостная интернет-газета Daily NK, пишущая о событиях, происходящих к северу от 38-ой параллели, сообщила, ссылаясь на свой источник, что в вооруженных силах Северной Кореи был подготовлен отчет о воздействии COVID-19 на солдат страны. В котором указывается, что в январе и феврале погибло около 180 солдат и что в настоящее время на карантине находится примерно 3700 солдат. Согласно докладу, погибшие солдаты в основном размещались на китайско-северокорейской границе или вблизи нее в провинциях Северный Пхёнган, Чаганг, Рянганг и Северный Хамгён.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО