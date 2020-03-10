Stern оценил проект нового российского бомбардировщика ПАК ДА

В Германии заинтересовались разработкой стратегического российского бомбардировщика ПАК ДА.

Немецкое издание Stern посвятило статью российскому перспективному авиационному комплексу дальней авиации.

"США строят Raider B-21, Россия также разрабатывает стратегический бомбардировщик-невидимку. Говорят, что он сможет незаметно проскользнуть через ПВО других странах и будет вооружен гиперзвуковыми ракетами с ядерными боеголовками", - начинает материал журналист Гернот Крампер.

Он отмечает, что Россия последние годы модернизирует свои вооруженные силы. Кремль шокирует Запад новыми ракетами и, похоже, опережает США и Европу в разработке гиперзвукового оружия.

Однако картина меняется, если взглянуть на бомбардировщики, с которых должны запускать ультрасовременные ракеты. Это довольно старые самолеты вроде Ту-95, Ту-160 и Ту-22М. У США есть стратегические бомбардировщики-невидимки Northrop B-2 и Rockwell B-1, а проект B-21 Raider готов к серийному производству. А вот ни один российский бомбардировщик не обладает стелс-технологиями.

Но эту ситуацию призван исправить ПАК ДА, над которым с 2014 года работает КБ имени Туполева. Как сообщил недавно генеральный директор предприятия Александр Конюхов, разработка самолета займет еще от пяти до семи лет.

Полагаться на доступные изображения самолета не стоит, считает автор. Вероятнее всего, бомбардировщик будет иметь два двигателя. Дальность его полета без дозаправки составит 15 000 километров. Конструкция будет выполнена по принципу летающего крыла. Есть сведения, что самолет будет дозвуковым.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что ПАК ДА может быть введен в эксплуатацию с 2025 по 2030 годы. Следует ожидать, что бомбардировщик не станут производить в слишком большом количестве и, главное, не сразу. Скорее всего, будет несколько небольших партий. Это позволяет постепенно, от партии к партии, доводить прототип до ума, в серию запустить уже законченный вариант. Та же схема используется при разработке танка Т-14 "Армата".

В таком случае можно избежать проблем, с которыми столкнулись в США при производстве истребителя-невидимки F-35. Самолет уже выпущен в больших количествах, хотя страдает от многочисленных ошибок.

Ожидается, что первые модели бомбардировщика будут летать в 2025-2026 годах, а серийное производство начнется в 2028 или 2029 году.

ПАК ДА должен выполнять роль стратегического бомбардировщика. Он в первую очередь создается для прорыва противовоздушной обороны противника и доставки ядерных ракет в случае масштабного конфликта. Его основным оружием станет гиперзвуковой комплекс Х-47М "Кинжал".

В настоящее время он используется тяжелым боевым самолетом МИГ-31. Однако бомбардировщику-невидимке ракету придется перевозить внутри фюзеляжа. Вероятно, для него будет разработан более компактный вариант.

Олег Корякин (Казань)