Израильские системы самообороны для истребителей F-16 ВВС США

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в "Эльбит" поставит системы РЭБ для F-16 ВВС США

Согласно официальной публикации от 05.03.20 на сайте МО США (defense.gov), [израильская] компания "Эльбит Маарахот" [Elbit Systems] выиграла тендер и 28.02.20 получила контракт на поставку оборудования для самолётов F-16 Национальной Гвардии и Резерва (National Guard and Reserve) ВВС США. Стоимость поставки - более 471 млн долларов (471,634,000) в фиксированных ценах. Срок исполнения заказа - 10 лет (до февраля 2030 г.). Речь идёт о поставке подвешиваемой под пилон самолёта ИК системе предупреждения о приближении ракет (pylon-based infrared missile warning system).

Поставки будут осуществляться через филиал "Эльбит" в США - Elbit Systems of America Inc., Fort Worth, Texas. Контракт заключён Центром управления жизненным циклом ВВС на базе Хилл, штат Юта (The Air Force Life Cycle Management Center, Hill Air Force Base, Utah), номер контракта FA8232-20-D-0003. В рамках контракта, "Эльбит" получила заказ на 17.05 млн долларов для немедленного исполнения, в течении 2 ближайших лет.

Согласно сайту Themarker, речь идёт о системе из семейства PAWS (Passive Airborne Warning Systems) компании "Эльбит". Системы семейства устанавливаются на боевые и транспортные самолёты, вертолёты, а также на пассажирские и VIP самолёты. Масса системы в базовой конфигурации менее 20 кг, при наличии 3 датчиков система обеспечивает круговой обзор, с 5-6 датчиками - полный сферический обзор окружающего пространства. Обнаруживает приближение к самолёту ракет и принимает меры противодействия (отстрел ловушек, включение систем DIRCM).

