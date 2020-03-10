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Известия.ru

Две противолодочные ударные группы сформированы на Камчатке

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В составе тихоокеанского флота (ТОФ) России сформированы две корабельные противолодочные ударные группы. Об этом в понедельник, 9 марта, рассказали в пресс-службе ТОФа.

«В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия, сформированы две корабельные противолодочные ударные группы (КПУГ)», — поясняется в релизе.

Созданным на Камчатке группам предстоит защищать морские коммуникации, проводить поиск и обнаружение подводных сил вероятного противника, патрулировать назначенную зону, демонстрировать флаг Российской Федерации, а также изучать отдаленные от места базирования районы плавания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ТОФ
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