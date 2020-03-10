Войти
Известия.ru

Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США

231
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

По его словам, с 2001 по 2019 год американские власти вложили всего $50 млрд свою систему противоракетной обороны.

Томпсон полагает, что экономия связана с тем, что Вашингтон полагается на тактику «масштабного возмездия», призванной сдерживать Россию и США.

«Грозить ужасными последствиями оказалось дешевле, чем строить настоящую оборону», — отмечает журналист.

В то же время вероятность ответного ядерного удара может не остановить, например КНДР, считает он.

В качестве страховки США создали «Наземную систему противоракетной обороны на маршевом участке полёта», или сокращенно GMD. По идее этот комплекс должен перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты в середине их полета, то есть в космосе. Именно на этот проект и ушли почти все $50 млрд, выделенных на национальную безопасность.

По словам Томпсона, система действительно может перехватить какую-нибудь «случайно выпущенную ракету», но при массированном ударе окажется бесполезна, так как не ее вооружении стоит всего 44 противоракеты.

При этом на перехват одной цели может понадобиться несколько снарядов.

Конгресс уже принял решение увеличить их число на 20 и развернуть к 2022 году. Однако это проблему не решает, считает обозреватель. Он полагает, что у КНДР могут появиться ядерные ракеты с маневренными боеголовками.

Аналитики разведки определили 49 потенциальных улучшений ракет противника, которые могут стать проблемой GMD. Томпсон уверен, противоракеты нуждаются в серьезной модернизации.

28 февраля глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил о неспособности американской ПРО перехватить российские ракеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
КНДР
Россия
США
Продукция
GMD
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
28.07.2017
10 уроков ядерной угрозы КНДР (Project Syndicate, США)
18.04.2017
Трамп обновляет ядерный щит Европы
23.06.2016
Российская "эскалация": реальная угроза или элемент информационной войны? (Defence24, Польша)
29.10.2009
Обама против ВПК
12.10.2009
Американцы купили "мать всех бомб"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.03 06:33
  • 1
В Сирии заметили российскую «Линзу»
  • 10.03 05:10
  • 28
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 10.03 04:50
  • 5
Ядерный блицкриг: Латвия опасается молниеносной оккупации от РФ с использованием тактического ядерного оружия (Washington Examiner)
  • 10.03 01:01
  • 3
«Сексизм»: Daily Mail о конкурсах красоты в армии России
  • 09.03 22:25
  • 8172
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.03 22:07
  • 2
«Ратников» много не бывает: названы объёмы поставок экипировки в войска
  • 09.03 20:16
  • 5
Боязнь дронов: чему Идлиб научил Россию и Сирию
  • 09.03 20:08
  • 181
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 09.03 19:01
  • 33
Корабль SpaceX лопнул
  • 09.03 18:50
  • 31
Космонавтика Илона Маска
  • 09.03 16:34
  • 171
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 09.03 16:21
  • 1
Турция поможет Украине производить оружие против России
  • 09.03 15:45
  • 2
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
  • 09.03 15:40
  • 2
Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
  • 09.03 14:15
  • 1
Загадочная гибель: что произошло на борту подлодки К-129