Polityka (Польша): американское ядерное оружие в Польше? Не стоит обольщаться

Слухи о размещении части запасов ядерного оружия в Польше провоцируют много эмоций, но автор убежден, что США его из Турции в Польшу не перебрасывают. Польшу американцы считают недостаточно стабильной страной и не хотят провоцировать Россию. Кроме того, есть еще ряд причин, почему ядерное оружие не окажется в Польше.

СМИ заявляют, что американцы перевозят свое ядерное оружие из Турции, в частности, в Польшу. Операцию, по их сообщениям, провели 20-21 февраля с привлечением транспортных самолетов C-17 "Глоубмастер" III. Это вызывает у меня большие сомнения. Новости о размещении части запасов ядерного оружия в Польше, разумеется, провоцируют много эмоций, но я убежден, что США его к нам не перебрасывают.

У американцев есть бомбы в Европе

Американцы располагают в Европе шестью складами с таким оружием, то есть бомбами B61 модификации 3 и 4 разной мощности (она настраивается перед их установкой на самолет). Эти бомбы приняли на вооружение в 1979 году, а их первоначальную версию - в 1963. Два американских склада находятся на итальянских авиабазах Авиано и Геди, по одному - на турецкой авиабазе Инджирлик, немецкой Бюхель, голландской Волкель и бельгийской Кляйне Брогель.

В Турции бомб предположительно 50, в других местах - по 20. В Авиано базируется 31-е истребительное крыло ВВС США с самолетами F-16C "Атакующий сокол", в Бюхеле - 33-я тактическая авиаэскадра германских ВВС с истребителями-бомбардировщиками "Торнадо" IDS. Базой в Геди пользуется 6-е истребительно-бомбардировочное крыло "Красных дьяволов", летающих на таких же машинах. В Волкеле находятся две голландские эскадрильи, обучающиеся применению ядерного оружия. На базе Кляйне Брогель хранятся бомбы для 10-го тактического авиакрыла бельгийских ВВС. Два последних объекта располагают модернизированными самолетами F-16AM MLU.

Забрать бомбы из Турции?

В натовской программе по совместному использованию ядерного оружия принимают участие четыре страны: Бельгия, Голландия, Германия и Италия. До недавнего времени к этой группе принадлежала также Турция, но предназначенные для ее истребительных эскадрилий на базах Акынджи и Балыкесир бомбы перевели в Инджирлик, где не дислоцируются ни турецкие, ни американские боевые силы. Там расквартировано 39-е авиационное крыло ВВС США, это место служит логистической базой для подразделений, которые могут туда перебросить. До 2001 года ядерное оружие хранили также в Греции (база Араксос с самолетами A-7E "Корсар II"). Кроме того, до 2006 года оно также находилось на британской базе Лейкнхет, где дислоцируется американское 48-е истребительное крыло с самолетами F-15E.

Американцы раздумывают о том, чтобы забрать бомбы из Турции и перевезти их в Германию. Серьезная дискуссия на эту тему продолжается с октября 2019 года. Раз НАТО возвращается к стратегии ядерного сдерживания, то, скорее всего, из Европы американцы это оружие не заберут. По всей видимости, бомбы припишут к какому-нибудь конкретному авиационному подразделению.

Бомба - это не товар на полке

Ядерные бомбы не лежат на полках, как товар на складе. Их хранение производится в соответствии со специальными процедурами и требует дорогостоящего оснащения. На первом месте стоит безопасность: бомбы нужно хранить в особых условиях. Все перечисленные базы имеют бетонные укрытия, напоминающие укрытия для боевых самолетов. Внутри находятся системы хранения и обеспечения безопасности оружия (WS3): спрятанные в подземные ниши стеллажи с множеством электронных датчиков, оснащенные камерами видеонаблюдения и тепловизионными камерами, которые соединены кабелем с разными центрами охраны. Там есть датчики движения, датчики окружающей среды и, наверняка, устройства, реагирующие на голос. Один такой стеллаж со всем оборудованием в свое время стоил примерно миллион долларов. В бункерах нет никаких легковоспламеняющихся материалов. Там только бетон, сталь и огнестойкая изоляция. Каждый такой объект находится под опекой эскадрильи, занимающейся защитой и эксплуатацией боеприпасов (MUNSS), персонал которой тщательно отбирается и проходит серьезную подготовку.

Ядерное оружие в Польше?

Как все это соотносится с Польшей? Начнем с политических аспектов. В свое время заместитель министра обороны Томаш Штаковский (Tomasz Szatkowski) говорил, что мы хотим присоединиться к программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия. Однако, представляется, что американцы не согласятся на это, поскольку они считают нашу страну недостаточно стабильной. Также они не хотят провоцировать Россию на ответные шаги. Новость о размещении американского ядерного оружия в Польше наверняка вызвала бы в Кремле возмущение.

Перейдем к военным аспектам. Никто не подтвердил, что поставленные нам самолеты F-16 адаптированы для использования в качестве носителей ядерного оружия. Кроме того, известно, что в нашей стране не дислоцируется ни одного американского авиационного подразделения, которое бы могло в случае войны проводить ядерные атаки.

В Польше нет специальных складов с соответствующим оборудованием. Их, конечно, всегда можно построить, например, в Повидзе или Мирославце. Американские военные уже там находятся, а базы постоянно расширяют и ремонтируют. Однако такой проект будет сложно держать в тайне. В нашей довольно болтливой стране кто-нибудь наверняка начал бы рассказывать о такой необычной инвестиции. Есть еще Редзиково под Слупском, где американцы возводят один из элементов системы противоракетной обороны, но давно не использовавшийся аэродром не годится даже для обустройства передовой базы, ведь он уже напоминает печально известный Смоленск-Северный. Так что Редзиково отпадает.

Бомбы на лестничной клетке

И, наконец, самый важный аспект. Раз у США есть склады с таким оружием в Германии, Голландии и Италии, в случае возникновения конфликта его можно будет перевезти в Польшу. На операцию нужно от четырех до шести часов, гораздо больше времени потребуется, в свою очередь, для того, чтобы принять решение о применении ядерного оружия. Такой метод действий гарантирует больше безопасности, чем хранение бомб на построенных в спешке складах в Повидзе или Мирославце, где потенциальный противник может их нейтрализовать. Самыми странными и совершенно неправдоподобными выглядят сообщения о том, что часть бомб перевезли в одну из стран Балтии. Это было бы все равно, что держать шкатулку с драгоценностями на лестничной клетке.

Михал Фишер (Michał Fiszer)