Войти
Известия.ru

КНДР запустила три неопознанных снаряда в сторону Японского моря

244
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency

Северная Корея осуществила запуск трех неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщает в понедельник, 9 марта, южнокорейское агентство «Ренхап».

Власти Японии предполагают, что речь идет о баллистических ракетах. Японской исключительной зоны они не достигли, передает агентство Kyodo.

«Наши военные отслеживают ситуацию в случае дополнительных пусков и поддерживают готовность», — заявили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

2 марта КНДР также запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. По мнению экспертов, был проведен пуск баллистических ракет ближнего действия. Южнокорейские военные заявили, что снаряды пролетели около 240 км и достигли высоты примерно в 35 км.

Сестра лидера Северной Кореи и первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон назвала запуск снарядов актом самообороны.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит разработку стратегического оружия. Это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, отметил глава государства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
Похожие новости
03.02.2020
Балансирование на краю катастрофы
18.08.2017
История с украинскими двигателями для КНДР рассыпается на глазах
13.03.2017
Северная Корея готовится к ядерной войне (Foreign Policy, США)
10.02.2016
Решение «проблемы» КНДР зависит только от США
05.11.2015
Ким Чен Ын осмотрел учения ПРО с испытанием ракетно-зенитных установок
07.12.2012
Ракетный аргумент Пхеньяна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.03 06:33
  • 1
В Сирии заметили российскую «Линзу»
  • 10.03 05:10
  • 28
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 10.03 04:50
  • 5
Ядерный блицкриг: Латвия опасается молниеносной оккупации от РФ с использованием тактического ядерного оружия (Washington Examiner)
  • 10.03 01:01
  • 3
«Сексизм»: Daily Mail о конкурсах красоты в армии России
  • 09.03 22:25
  • 8172
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.03 22:07
  • 2
«Ратников» много не бывает: названы объёмы поставок экипировки в войска
  • 09.03 20:16
  • 5
Боязнь дронов: чему Идлиб научил Россию и Сирию
  • 09.03 20:08
  • 181
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 09.03 19:01
  • 33
Корабль SpaceX лопнул
  • 09.03 18:50
  • 31
Космонавтика Илона Маска
  • 09.03 16:34
  • 171
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 09.03 16:21
  • 1
Турция поможет Украине производить оружие против России
  • 09.03 15:45
  • 2
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
  • 09.03 15:40
  • 2
Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
  • 09.03 14:15
  • 1
Загадочная гибель: что произошло на борту подлодки К-129