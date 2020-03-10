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ТАСС

Военные Италии, Германии и Греции выполнят наблюдательный полет над Россией

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В кадр случайно попал фоторазведчик Ан-30, используемый для мониторинга территории сопредельных стран по программе "Открытое небо"
В кадр случайно попал фоторазведчик Ан-30, используемый для мониторинга территории сопредельных стран по программе "Открытое небо".
Источник изображения: warspot.ru

Российские военные в свою очередь проинспектируют полигоны Норвегии и выполнят полет над Венгрией

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Совместная миссия Италии, Германии и Греции в период с 9 по 13 марта выполнит наблюдательный полет над территорией России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В период с 9 по 13 марта 2020 года в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка. В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сказал он.

Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором по открытому небу.

Полет над Венгрией

В свою очередь российские военные в период по 18 марта планируют посетить Норвегию с целью наблюдения за определенными видами военной деятельности, а в период по 13 марта - выполнить наблюдательный полет над территорией Венгрии, сообщил Рыжков.

"[В Норвегии] наблюдение проводится в целях определения масштабов осуществляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. В ходе данного мероприятия российские наблюдатели посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимом в указанный период вооруженными силами Норвегии международном учении "Холодный ответ - 2020", - сказал он.

По словам Рыжкова, также в рамках реализации международного Договора по открытому небу Россия планирует выполнить наблюдательный полет над территорией Венгрии на самолете наблюдения Ан-30Б.

"Наблюдательный полет над Венгрией будет выполняться в период с 9 по 13 марта 2020 года с аэродрома открытого неба Папа. Максимальная дальность полета составит 1080 км. Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - сказал начальник центра.

Наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

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