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В Китае раскрыли российский способ обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

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Источник изображения: Фото: Murad Sezer / Reuters

Россия придумала способ обезвредить турецкие истребители F-16 в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Sina со ссылкой на китайских экспертов, передает «ПолитРоссия».

Издание пишет, что в начале марта Су-22 сирийской армии смог уйти от ракеты AIM-120, выпущенной F-16. По мнению китайских экспертов, такой маневр удался благодаря российскому самолету Ту-214Р, предназначенному для радиотехнической и оптико-электронной разведки. «На коварную стратегию Турции сирийские войска при поддержке российских ВКС ответили тактикой сдерживания», — отметили они.

Уточняется, что Москва значительно приумножила свои силы радиоэлектронной борьбы в регионе, в первую очередь, за счет Ту-214 и Ил-22ПП, которые смогли обнаружить F-16 и предупредить сирийские истребители.

В статье также указывается, что Россия, не вступив в открытый конфликт с Турцией, грамотно нейтрализовала ее военно-воздушные силы в Идлибе, которые теперь не могут ни контролировать воздушное пространство, ни обеспечивать поддержку сухопутным войскам.

«Российские ВКС продолжают оказывать воздушную поддержку правительственным войскам Сирии, обрекая тем самым Турцию и союзные ей бандформирования на провал», — подчеркнули эксперты.

Ранее, 3 марта, F-16 ВВС Турции сбили в Идлибе самолет армии президента Сирии Башара Асада. В Минобороны Турции подтвердили данную информацию, уточнив, что был уничтожен самолет L-39 сирийской армии. После случившегося сирийская авиация приостановила полеты.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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Страны
Китай
Россия
Сирия
Турция
Продукция
AMRAAM
F-16
L-39
Ил-22
Су-22
Ту-214
Персоны
Башар Асад
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