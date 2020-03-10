Европейские вертолеты НАТО получат новые противокорабельные ракеты

Великобритания и Франция завершили первые квалификационные испытания противокорабельной ракеты MBDA Sea Venom. В будущем она станет неотъемлемой частью арсенала европейских винтокрылых машин, пишет Naked Science.

Во время тестов на испытательном полигоне Essais de Missiles ракета достигла крейсерской скорости. Ее удалось точно навести на цель и поразить последнюю. Это испытание стало логическим продолжением двух предыдущих тестов, в рамках которых, в частности, проверяли возможности блокировки систем ракеты Sea Venom, анализировали ее показатели во время полета на малых высотах, а также тестировали систему наведения.

Известно, что Sea Venom имеет 2,5 метра в длину, 200 миллиметров в диаметре, массу в 110 килограммов и «высокую дозвуковую скорость» полета. Заявленная максимальная дальность поражения целей составляет 20 километров.