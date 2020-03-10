Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" вошел в Восточное Средиземноморье

Север Аравийского моря (8-е мая 2013-го года) F/A-18F Super Hornet приписанный к 103-ей ударной истребительной эскадрильи Jolly Rogers (Веселые Роджерсы) совершает посадку на полетную палубу авианосца ВМС США Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69).

Лондон. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) ("Эйзенхауэр") вошла в восточную часть Средиземного моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в воскресенье был зафиксирован полет палубного тактического транспортного самолёта средней дальности C-2 Greyhound ("C-2 Грейхаунд") авианосца к юго-востоку от греческого острова Крит, где расположена используемая Пентагоном база Суда-Бэй и куда он совершал полет.

Американская авианосная ударная группа в конце февраля, пройдя пролив Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря. По сообщению ВМС США, в начале марта USS Eisenhower провел совместные учения с флагманом французских ВМС авианосцем Charles de Gaulle (R91) ("Шарль де Голль"), в ходе которых их авиация потренировалась в совершении перекрестных посадок и взлетов на палубах обеих сторон. Учения проходили в центральной части Средиземноморья - к востоку от итальянского острова Сардиния в Тирренском море.

В состав американской группы помимо авианосца входят ракетные крейсеры USS San Jacinto (CG-56) ("Сан Джасинто") и USS Vella Gulf (CG 72) ("Велла Галф"), а также эсминцы Truxtun (DDG-103) ("Тракстан"), USS James Williams (DDG-95) ("Джеймс Е. Уильямс") и USS Stout (DDG 55) ("Стаут").

На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, дальнего радиолокационного обнаружения, транспортники C-2 Greyhound и противолодочные и спасательные вертолеты.