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Независимое военное обозрение

Кто занимается уничтожением иранских высокопоставленных командиров?

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Корпус стражей исламской революции насчитывает около 190 тыс. человек, а еще более полумиллиона числится в активном резерве. Фото Reuters
Корпус стражей исламской революции насчитывает около 190 тыс. человек, а еще более полумиллиона числится в активном резерве. Фото Reuters.

На севере Сирии был убит Фархад Дабириан -высокопоставленный руководитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило в субботу иранское новостное агентство Fars. Средствам массовой информации не было представлено подробностей обстоятельств смерти Дабириана. Только сообщается, что он ранее руководил силами КСИР в сирийском городе Пальмира. Себя на этом поприще Фархад Дабириан представлял, как «защитника храма Сайда Зайнаб», шиитского святыни близ Дамаска. Размещенные за границей иранские войска обычно назначаются защитниками какой-либо шиитской святыни. Об их участии в боевых действиях речи не идет. Таким образом Тегеран оправдывает свои силовые акции за рубежом. В Сирии, согласно официальной точке зрения Тегерана, отсутствуют регулярные иранские войска, есть только иранские военные советники, которые оказывают консультативную поддержку сирийским силам в борьбе с терроризмом.

Напоминаем, что уничтожение Дабириана - это уже третий случай убийства высокопоставленных руководителей КСИР. В январе в результате ракетного удара в аэропорту Багдада (Ирак)погиб руководитель специального управления «Кудс» в КСИР генерал Касем Сулеймани.

В феврале, агентство Fars сообщило об убийстве другого функционера КСИР - Хамидреза Бабелхани. Также, не приводятся подробности случившегося. Сообщается только, что этот начальник погиб при выполнении задач по обеспечению национальной безопасности Ирана и был убит в результате ракетного обстрела северо-западного сирийского города Алеппо.

К настоящему времени США признали за собой уничтожение только генерала Сулеймани, ответственность за убийство других руководящих сотрудников КСИР пока на себя никто не взял. Однако, стоит вспомнить, что американский президент Дональд Трамп уже высказал что-то наподобие угроз в адрес лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Практика, связанная с уничтожением ключевых фигур противной стороны - не нова. Но, она как-то не очень сочетается с риторикой западных политиков, прославляющей гуманизм. Здесь опять же хочется сравнить подход Запада к оценке бомбардировок американской и коалиционной авиацией Мосула и Эр-Ракки, когда оправдывались любые жертвы среди мирного населения. Но, когда речь идет об атаках позиций исламистских вооруженных формирований самолетами российских ВКС, Запад вдруг находит, что в боевых порядках боевиков присутствуют мирное население и мол гибнет именно оно.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
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