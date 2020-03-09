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Военное обозрение

Британский флот заказал постройку крупной безэкипажной субмарины

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Источник изображения: topwar.ru

Британский Королевский флот заказал постройку большого автономного безэкипажного подводного аппарата (XLUUV - Extra Large Unmanned Underwater Vehicle). Об этом сообщил Первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин.

Выступая 5 марта на проходившей в Саутгемптоне конференции НАТО по подводным силам Underwater Defence and Security Conference, Радакин заявил, что британские ВМС заключили контракт на постройку большого автономного безэкипажного подводного аппарата. Контракт подписан с британской компанией MSubs Ltd., специализирующейся на разработке и постройке различных подводных аппаратов.

С компанией MSubs заключен контракт стоимостью один миллион фунтов стерлингов (1,29 миллиона долларов) на поставку опытной безэкипажной подлодки, которая будет применяться для определения возможностей перспективных необитаемых подводных аппаратов более крупного водоизмещения

- говорится в сообщении.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно заключенному соглашению, большой автономный подводный аппарат должен быть построен в течение 14 месяцев. Из проекта известно, что аппарат будет иметь длину около 100 футов (30 метров) и дальность плавания до 3000 миль.

Командование британского флота планирует, что в будущем автономные подводные лодки дополнят и расширят возможности обычных субмарин с экипажем, заменив их в миссиях с повышенным риском несения службы (разведка, противолодочная борьба и так далее). По мнению британских адмиралов, автономные субмарины позволят значительно усилить подводный флот страны без наращивания числа дорогих подлодок с экипажем на фоне усиливающейся активности русских субмарин в северных водах.

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