Российские «Искандеры» отработали удары на Балтике

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» провели тренировки, в ходе которых отработали нанесение и отражение ракетных атак, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов в воскресенье, 8 марта.

«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит слова Мартова «Интерфакс».

Мартов уточнил, что после оборудования стартовых позиций ракетные комплексы нанесли удары по имитациям защищенных объектов противника, командных пунктов и аэродромов.

Кроме того, в ходе тренировки были отработаны действия в условиях радиационного и химического заражения местности.

Всего в учениях приняли участие более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

5 марта президент России Владимир Путин рассказал о том, как создавались комплексы «Искандер». «Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали «Искандер», одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали», — сказал глава государства.

«Искандеры» предназначены для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи. Дальность полета ракет модернизированного комплекса «Искандер-М» составляет до 500 км, ОТРК может применять как баллистические, так и крылатые ракеты.