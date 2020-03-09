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Россия отработала ракетные удары «Искандерами» из Прибалтики

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ОТРК «Искандер»
ОТРК «Искандер».
Источник изображения: Фото: function.mil.ru

Военнослужащие Балтийского флота отработали нанесение ракетных ударов из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», сообщает «Интерфакс».

По словам официального представителя Балтфлота Романа Мартова, ракетчики скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район, оборудовали там стартовые позиции и выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням. Условные цели имитировали пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты.

Кроме того, расчеты «Искандеров» отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности.

В маневрах участвовали более 100 военнослужащих, а также около 20 единиц техники.

Тренировки прошли на фоне подготовки НАТО к учениям Defender Europe-2020, которые пройдут с 20 апреля по 20 мая на территории десяти европейских стран, в том числе в Прибалтике. В них примут участие 20 тысяч американских военных и 17 тысяч из других государств альянса. Это крупнейшая за последние 25 лет переброска солдат США в Европу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 7 марта, что Москва учтет эти маневры в собственном военном строительстве.

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Страны
Россия
США
Продукция
Искандер
Проекты
NATO
БФ
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ЯО
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