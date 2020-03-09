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«Искандеры» напомнили НАТО о своем присутствии на крайнем западе России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Балтийского флота провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов, сообщает пресс-служба Балтфлота.

«Ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника», - говорится в сообщении.

В ходе тренировки боевые расчеты ракетного соединения армейского корпуса отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Отметим, что для западного обывателя ОТК «Искандер», стоящие на охране Калининградской области, являются, прежде всего, фактором психологического давления. Европейские СМИ внесли калининградские «Искандеры» в перечень информационных маркеров, с помощью которых пропаганда пугает среднестатистического европейца «агрессивной Россией». При этом в западной прессе сознательно умалчивается ключевой факт: военное противостояние в Балтийском регионе началось с нарушения Штатами договорённостей с Россией не расширять НАТО на Восток. 

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Россия
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Искандер
Проекты
NATO
БФ
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