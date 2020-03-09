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WarSpot

Белорусские пилоты осваивают Су-30СМ

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Источник изображения: warspot.ru

Первые истребители Су-30СМ прибыли в Беларусь в ноябре прошлого года. Белорусские лётчики активно осваивают новые боевые машины, а YouTube-канал «ВоенТВ Беларуси» показал, как проходит этот процесс.

Минобороны Республики Беларусь закупило у России 12 истребителей Су-30СМ. Четыре из них были доставлены на авиационную базу в Барановичах в конце прошлого года. Ещё по четыре самолёта планируется получить в текущем и следующем годах.

Белорусские пилоты осваивают Су-30СМ

Су-30СМ — российский двухместный многоцелевой истребитель поколения «4+». Самолёт способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днём и ночью, а также в сложных метеоусловиях. Су-30СМ является модернизированной версией истребителя Су-30, разработанного в 1980-х годах на базе Су-27УБ. Изначально различные модификации Су-30 производились на экспорт, а в 2012 году начались поставки Су-30СМ российской армии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
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