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Российская газета

Вы жалуетесь или хвастаетесь: в Сети высмеяли "боевую мощь" ВСУ

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Портал Defence Express опубликовал видео, снятое на учениях 54-й механизированной бригады ВСУ. Трехминутный фильм гордо называется "Механизированная бригада Вооруженных сил Украины: как выглядит боевая мощь армии".

- Нынешняя проверка готовности подразделения к боевым действиям пришла на смену советской системе строевых смотров, где в первую очередь оценивался внешний вид бойцов и их способность ходить парадным маршем, - рассказал инспектировавший бригаду командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Сирский.

Однако на видео готовности к боевым действиям не наблюдается. Военнослужащие бригады нестройными колоннами идут куда-то, огибая огромные лужи, мимо выстроенных по линейке танков и бронемашин советского образца.

Комментаторы ролика отметили отсутствие новой техники, ремонтно-эвакуационных машин, беспилотников, систем ПВО и фронтовой авиации, значительный недостаток (по сравнению с штатной численностью бригады) систем залпового огня и самоходной артиллерии.

- Столько ржавого советского железа в одном месте! Рай для охотников за металлоломом, - восхитился zludik.

- Кадры из фильма "Высадка в Нормандии", - считает Алекс Борн.

- Вы жалуетесь или хвастаетесь? - резюмировал Олег.


Антон Валагин

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Военные учения
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