Загадочная гибель: что произошло на борту подлодки К-129

8 марта 1968 года на центральном командном пункте ВМФ СССР была объявлена тревога - подводная лодка К-129, находившаяся в северной части Тихого океана, не подала сигнал о проходе контрольного рубежа. В тот момент еще не было известно, что произошла одна из самых загадочных катастроф отечественного флота.

До потери связи субмарина находилась в походе 12 суток. К-129 с бортовым номером 574 под командованием капитана первого ранга Владимира Кобзаря вышла из бухты Крашенинникова 24 февраля 1968 года. Это боевое дежурство было внеплановым. Дело в том, что лодка вернулась из предыдущего плавания за полтора месяца до этого - материальная часть требовала восстановления, большая часть экипажа находилась в отпуске. В результате состав доукомплектовали подводниками с других кораблей и группой матросов-учеников.

Контрольные радиограммы также остались без ответа, полеты разведывательной авиации не принесли результатов. К расчетной точке маршрута направилась поисково-спасательная экспедиция из более чем 30 кораблей разного класса. Но ни с воды, ни с воздуха следов гибели субмарины увидеть не удалось. Было обнаружено лишь топливное пятно площадью около 20 миль.

Поиски продолжались в течение 73 суток, после их завершения родственники 98 моряков-подводников получили похоронки.

Несмотря на секретность поисковой операции, скопление большого числа советских кораблей не могло не привлечь внимание американских военных. Они быстро поняли, что речь идет о затонувшей подлодке, и принялись изучать записи донных станций. На одной из них присутствовал фрагмент, зафиксировавший "хлопок". По данным пеленга специалисты ВМС США установили, что советская подлодка затонула в 600 милях к северо-западу от острова Мидуэй Гавайского архипелага. Для обследования района с базы Перл-Харбор выдвинулась субмарина "Халибат" (USS Halibut, SSN-587). Через несколько недель глубоководный аппарат с подлодки обнаружил К-129, лежащую на глубине пяти тысяч метров с деформированным и переломленным корпусом. Батискаф сделал около 22 тысяч фотографий советской подлодки.

Из-за отсутствия официального заявления К-129 в соответствии с международным правом была признана "бесхозным имуществом". Для американских спецслужб это стало шансом заполучить ценные материалы о советских баллистических ракетах, торпедах, о технологии строительства прочного корпуса и узлов лодки, а также ключи к шифрам, коды систем связи и управления. В 1971 году США приступили к невиданному по масштабу проекту подъема частей подлодки, он получил название AZORIAN. Специально для него в течение двух лет построили огромный корабль "Гломар Эксплорер" (MV Hughes Glomar Explorer), баржу НМВ-1 и устройство для глубоководного захвата "Клементина" (Clementine). Летом 1974 года она прибыли в район гибели субмарины.

По официальным данным, американцы сумели поднять на поверхность фрагменты носовой части К-129 с двумя ядерными торпедами и телами шести погибших моряков.

Существует несколько версий гибели советской подлодки. Командование ВМФ СССР придерживалось мнения, что К-129 провалилась на запредельную глубину из-за затопления через шахту РДП (устройство для работы двигателя под водой - прим. "РГ") во время зарядки батарей при технической неисправности клапана. Среди других причин назывались взрыв водорода при зарядке батарей из-за неисправности систем вентиляции, а также столкновение с американской подводной лодкой "Суордфиш" (USS Swordfish, SSN-579). Допускалось также столкновение с надводным кораблем.

Первая версия, как считают многие специалисты, является наиболее правдоподобной. Подлодки проекта 629, к которому относилась К-129, имели слабую энерговооруженность, что вынуждало часто производить зарядку аккумуляторных батарей. Это, в свою очередь, требовало нахождения лодки в сложном режиме РДП. При слабом заряде энергоустановок противоаварийные действия экипажа могли были малоэффективными.

Около десяти лет назад технические эксперты детально проанализировали записи американских акустических станций, сделанные в начале марта 1968 года. По их данным, звуки, которые можно определить как взрывы в ракетных шахтах, были зафиксированы 11 марта. Произошли они в подводном положении. Предполагается, что ракетное топливо в шахтах №2 и №3 сдетонировало уже тогда, когда К-129 находилась на запредельной глубине. Этот вариант отчасти подтверждается и фотографиями, сделанными с аппарата субмарины "Халибат".

Таким образом, по мнению специалистов, с 8 марта К-129 находилась в аварийном состоянии, по неизвестным причинам не имея возможности передать радиограмму и запросить помощи. Спустя трое суток она затонула.

Тела подводников, поднятых вместе с фрагментом корабля, были погребены американцами в соответствии с традициями ВМФ СССР в Тихом океане. Видеокадры церемонии в 1992 году были переданы российской стороне, а в 1995 году группа кораблей Тихоокеанского флота совершила заход в точку гибели экипажа К-129 и отдала воинские почести погибшим подводникам. В 1998 году весь экипаж подводной лодки был посмертно награжден орденами Мужества.

Тимур Алимов