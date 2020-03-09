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Российский «Порубщик» перебежал дорогу турецким истребителям

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская авиация с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешала турецкому истребителю F-16 сбить сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 в небе над провинцией Идлиб.

Инцидент произошёл ещё 4 марта и теперь стало известно, что уйти от турецкой ракеты боевой машине ВВС Сирии помогли российские самолёты разведки, оснащённые комплексом постановки помех Ил-22ПП «Порубщик».

За последние несколько дней сирийские самолёты неоднократно подвергались нападениям со стороны турецких сил. В частности, недавно был сбит учебно-боевой L-39, до этого турецкие ВВС уничтожили два сирийских бомбардировщика Су-24. Все три боевые машины арабской республики были поражены после начала турецкой армией 1 марта операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе. Ранее было предпринято несколько безуспешных попыток сбить российские бомбардировщики из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92 Stinger американского производства.

Ситуация осложняется тем, что атаки, как отмечают военные эксперты, осуществляются турецкими F-16 с помощью дальнобойных ракет AIM-120 класса «воздух - воздух» (дальностью до 105 км), а наведение на цель производитсясамолётом-разведчиком раннего предупреждения и контроля Boeing 737AEW&C ВВС Турции (оснащён средствами радиоэлектронной борьбы, которые включают систему оптико-электронного противодействия AN/AAQ-24(V) «Немезида»). Что важно отметить, турецкие истребители проводили операции над Идлибом, не заходя в воздушное пространство Сирии, таким образом избегая попадания в зону поражения средств ПВО с российской авиабазы «Хмеймим», так как Москва ранее предупредила Анкару о том, что не гарантирует безопасность турецкой авиации в небе северо-западного региона САР.

Однако недавний инцидент продемонстрировал, что и на этот случай у ВКС России и ВВС Сирии есть заготовленные варианты противодействия. Сирийский Су-22 в минувшую среду, 4 марта, смог уйти от ракеты AIM-120, выпущенной турецким F-16. По данным военных экспертов, такой маневр стал возможным благодаря российскому самолёту комплексной разведки Ту-214Р. «На коварную стратегию Турции сирийские войска при поддержке российских ВКС ответили тактикой сдерживания. Россия значительно приумножила свои силы РЭБ в регионе. В первую очередь за счёт Ту-214 и Ил-22ПП, которые смогли не только обнаружить приближающиеся турецкие F-16, но и предупредить истребители Сирии», - пишет китайский новостной портал Sina.

Российский «Порубщик» к тому же нарушил работу тактической сети Link 16, что сделало турецкий Boeing 737AEW&C бесполезным в вопросе мониторинга местности и оповещения ударных истребителей. Фактически, как отмечают эксперты, Москва, не вступив в открытую конфронтацию с Анкарой, грамотно нейтрализовала турецкие ВВС в регионе, которые вновь осознали что не могут ни контролировать воздушное пространство над Идлибом, ни обеспечивать поддержку своим сухопутным силам и союзным боевикам.

«Российские же ВКС продолжают оказывать воздушную поддержку правительственным войскам Сирии, обрекая тем самым турок и союзные им бандформирования на провал. Яркий тому пример - восстановление контроля сирийской армии над городом Саракиб», - цитирует Eadaily китайские СМИ.

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