Чем пахнет «Черёмуха»?

Ряд послевоенных событий в Советском Союзе, таких как амнистия 1953 года, репатриация выселенных народов и непопулярные экономические реформы, привели к ухудшению криминогенной обстановки и в итоге к социально-политическому кризису. МВД СССР в срочном порядке занялось поиском нелетальных средств — первый выбор правоохранителей пал на уже имевшиеся в войсках химические вещества.

Учебно-ядовитая граната

Вещество хлорацетофенон (ХАФ, CN) появилось ещё в XIX веке, и стало активно использоваться военными разных стран с начала XX века. Вскоре им заинтересовались полицейские структуры Европы и Америки. В СССР производство ХАФ было налажено в 1929 году. Предназначался он для имитации заражения местности противником и в чистом виде практически не использовался, являясь компонентом для различных специальных смесей и рецептур.

В середине 50-х годов на вооружение Министерства обороны СССР приняли учебную ядовито-дымную гранату Уч. ЯДГ. Она представляла собой картонный цилиндрический корпус с брикетами дымовой смеси и тёрочным запалом. На корпусе имелась кольцевая голубая полоса, являвшаяся характерным признаком активного основного вещества ХАФ. Смесь гранаты Уч. ЯДГ состояла из 30% ХАФ, 30% перхлорвиниловой смолы, 40% азотно-кислого калия и имела обозначение УБНОВ-2 (учебно-боевое нестойкое отравляющее вещество).

Граната Уч. ЯДГ. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Интерес МВД к веществу ХАФ проявился ещё в 50-е годы во время организации специального производства в Дзержинске. Все документы той поры по химическим веществам носили гриф «секретно», и немногие догадывались об истинном назначении производства. Например, на заводе №148 в Дзержинске ХАФ именовался как «Продукт №3». К сожалению, пока неизвестно, когда ХАФ появился в МВД в качестве спецсредства, однако именно армейской Уч. ЯДГ было суждено стать первой в ряду нового семейства милицейских специальных средств активной обороны.

В МВД граната Уч. ЯДГ получила наименование «Черёмуха-1». Такое название было выбрано неслучайно. Вещество ХАФ в чистом виде представляет собой кристаллы белого цвета с приятным запахом, напоминающим аромат цветущей черёмухи. При воздействии температуры ХАФ возгоняется и переходит в газообразное состояние. Газ в окружающем воздухе образует облако голубовато-белого цвета, частицы которого вызывают резкое болезненное раздражение слизистой оболочки глаз, а при больших концентрациях — раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Кроме того, возможно воздействие на кожу, вызывающее покраснение, жжение и зуд. Учитывая невысокие концентрации ХАФ и при правильном его использовании, все болезненные признаки раздражения проходят в течение 10 минут.

Одно из ранних документально зафиксированных применений «Черёмухи» произошло в 1967 году. Во время судебного заседания 12 октября в Слуцке (Минская область, БССР) произошли массовые волнения местного населения, считавшего не вполне объективным судебный процесс над одним из городских партийных работников, обвиняемым в убийстве. К обеду у здания суда собралось около 3000 человек, и из Минска для наведения порядка была вызвана войсковая часть 3214 внутренних войск. Около 21:00 толпу, блокировавшую здание, было решено разогнать с применением спецсредства «Черёмуха». Благодаря этому на какое-то время силам правопорядка удалось рассеять толпу и незаметно вывезти подозреваемых из зала суда. Однако через некоторое время возмущённые зачинщики, не зная, что в суде остались только работники милиции и судья, оттеснили солдат внутренних войск и подожгли здание, желая учинить самосуд над обвиняемыми.

За несколько часов до трагедии. Слуцк, 12 октября 1967 года Источник изображения: kurjer.info

Итог слуцких событий осени 1967 года таков: обвиняемые остались живы и были преданы суду, семь военнослужащих внутренних войск получили увечья, а более тридцати — травмы различной тяжести, начальник КПЗ был принят за обвиняемого и избит до смерти, судья сгорела в здании суда, от сердечного приступа скончался заместитель начальника РОВД. Как видно, никто из нарушителей общественного порядка не пострадал, что стало возможным лишь благодаря использованию нелетальных средств сотрудниками органов внутренних дел. По трагическому стечению обстоятельств жертвами стали лишь государственные служащие.

Милицейская «Черёмуха»

Вероятно, таких примеров применения «Черёмухи» было более одного, а милицейское руководство понимало целесообразность перехода на более гуманные аргументы, чем штатное боевое оружие, которое приводило к неоправданным жертвам. Стоит отметить, что в тех же 60-х годах для штатных автоматов АКМ разрабатывались и варианты патронов с резиновыми пулями, но о случаях их применения ничего не известно. А вот ручные гранаты специального назначения явно пришлись ко двору. Приказом МВД СССР №0507 от 24 сентября 1970 года утверждалось наставление по применению специальных средств «Черёмуха». Документ гласил:

«…спецсредства «Черемуха» — это оружие особого назначения, применяемое на основе и во исполнение законодательных и подзаконных актов в качестве крайней меры органами милиции, внутренними войсками, и исправительно-трудовыми учреждениями для защиты интересов Советского государства, общественных интересов, личности и прав граждан от посягательств преступных элементов»

Помимо различных правовых норм и аспектов применения в данном документе содержится информация и о довольно редких вариантах «Черёмухи», разработанных для использования с помощью штатных армейских средств. Для сигнальной ракетницы СПШ был разработан патрон «Черёмуха-2», представлявший собой полиэтиленовый цилиндр с конусообразным окончанием, внутрь которого запрессована бумажная гильза от охотничьего патрона 12-го калибра. В результате удара бойка по капсюлю воспламеняется пороховая таблетка, приводящая к возгонке шашки ХАФ. Под давлением образующегося газа через конусное окончание происходит выброс облака из ствола пистолета на расстояние 3 м.

Использование «Черёмухи-3» Источник изображения: Жижин Н.Н. Специальные средства «Черемуха»: Лекция. М. – 1974

Другой вариант газового патрона «Черёмуха-3» также предназначался для штатного средства отстрела 15-мм сигнальных патронов 7И3. Это приспособление имело внешний вид авторучки и входило в носимый аварийный запас (НАЗ) советских лётчиков. Конструкция такого патрона была аналогичной пистолетному, за исключением меньших размеров и металлического корпуса. Воспламенение порохового состава происходит при помощи капсюля-жевело. Малое количество ХАФ позволяет использовать такое спецсредство, в основном, в отношении одиночных нарушителей закона. Зато с его помощью можно распылять облака газа в помещения через замочные скважины, щели между дверью и полом, технологические отверстия и т.д.

Для успешного применения таких средств требовалось знание тактико-технических характеристик и соблюдение правил их применения. Например:

«…при задержании вооружённого преступника в городе Л. отстрел нескольких «Черёмух-3» в комнату через щели в двери не дал нужного результата: в комнате преступника было открыто окно, и помещение интенсивно проветривалось. Правильно оценив обстановку, применили «Черёмуху-2», позволяющую получить значительно большее ядовито-дымное облако и забросить его на большую дистанцию. Попав в зону действия ядовито-дымного облака, преступник был вынужден прекратить стрельбу и покинуть помещение, после чего был задержан»

Дистанционные гранаты

Для сигнальной ракетницы СПШ был разработан 26-мм патрон с дистанционной гранатой «Черёмуха-4». На этот раз металлический контейнер с ХАФ размещался в бумажной гильзе сигнального патрона. Газовая граната вылетала из ствола с большой начальной скоростью, а потому не могла быть использована в помещениях и предназначалась для открытых пространств. Во время возгонки корпус контейнера сильно нагревается и под силой газовой струи совершает хаотические движения.

Для использования «Черёмухи» без помощи приспособлений отстрела была разработана ручная граната «Черёмуха-5». Она имеет аналогичное устройство и тёрочный запал. Время замедления возгонки также составляет 3-4 секунды, а применять её можно как в уличных условиях, так и в просторных помещениях. Все патроны и гранаты семейства «Черёмуха» имеют отличительную голубую кольцевую полосу на корпусе гранаты или окрас носовой части гильзы в голубой цвет.

«Черёмуха-5» в сравнении с патроном 12-го калибра. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Аэрозольный баллончик

Изначально «Черёмуха-10» была выделена нормативными документами в отдельную категорию. Такое специальное средство могло использоваться лишь в исправительно-трудовых учреждениях и следственных изоляторах в случае нападений или иных действий, угрожающих жизни работников органов внутренних дел. Позднее аэрозольный баллончик разрешили использовать и в других случаях нарушений общественного порядка, что дало повод некоторым исследователям ошибочно считать 1976 год датой выхода «Черёмухи» из армии «на гражданку». Но, как говорилось выше, это произошло примерно десятилетием ранее.

Газовый баллончик имеет совсем другой принцип устройства и содержит ХАФ со смесью фреонов в жидком состоянии. Объём смеси составляет 80 см3. При нажатии на распылительную головку жидкий ХАФ под взаимодействием с фреонами выбрасывается в атмосферу в газообразном состоянии на 1,5 м. При оптимальном расходовании средства (разовый выброс в течение 2-3 секунд) «Черёмуха-10» могла быть использована до 50 раз. Применять такое средство рекомендовалось в отношении одиночных лиц либо групп численностью не более трёх человек.

Современные варианты применения «Черёмухи-1». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Позднее семейство «ароматных» спецсредств пополнилось изделиями «Черёмуха-6», «Черёмуха-7» и «Черёмуха-12», а вместе с ними появилось новое поколение раздражающих веществ под кодовым названием «Сирень» с начинкой из более эффективного газа CS. На сегодняшний день «Черёмуха» снята с производства, а спецсредства на основе ХАФ — довольно редкий гость в арсенале правоохранительных органов.

Характеристики боеприпасов Наименование «Черёмуха-1» «Черёмуха-2» «Черёмуха-3» «Черёмуха-4» «Черёмуха-5» Обозначение Уч.ЯДГ 26ГП 10ГМ 26ГД РГ-1 Диаметр, мм 47 20 11 26 25 Длина, мм 135 70 67 77 53 Масса, г 250-270 30 15 73 50 Масса ХАФ, г 30 3 1 10 10 Максимальная дальность применения, м 25 3 – 165 50 Эффективная площадь помещения, кв. м – 30 15 – 150 Время возгонки, сек 60-180 – – 8-10 8-10

Источники и литература:

Инструкция по применению имитационных химических средств: Воениздат, М. – 1959 Жижин Н.Н. Специальные средства «Черемуха»: Лекция. М. – 1974 Стецкевич А.Д., Мартынов В.В., Гусев С.Е. Конструкции аэрозолеобразующих спецсредств и особенности их экспертного исследования. ГУ ЭКЦ МВД России, «Экспертная практика» №54, 2003

Руслан Гук