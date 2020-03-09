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Независимое военное обозрение

Президент США предлагает модернизировать договор о контроле ядерных вооружений

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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

На конференции, состоявшейся 5 марта в штаб – квартире ООН в честь 50-летия вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), помощник государственного секретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, зачитал обращение к участникам конференции президента США Дональда Трампа.

«Делая шаг к тому, чтобы дать ответ на новые вызовы, я намерен предложить смелую трехстороннюю инициативу в области контроля над ядерными вооружениями с Россией и Китаем, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений, а вместо этого работать совместно во имя продвижения к безопасному и процветающему будущему для всех нас», – говорится в документе. Дональд Трамп подчеркнул, что ДНЯО «стал основой для усилий международного сообщества в деле недопущения распространения ядерного оружия», а также отметил, что появившиеся сегодня угрозы напоминают о необходимости предотвращения ядерной войны. «Появившиеся сейчас новые угрозы напоминают нам о необходимости предотвращения ядерной войны, гонки вооружений и недопущения дальнейшего распространения ядерного оружия. В то же время договор содействует мирному использованию атомной энергии, развитию науки и технологий», - написал Трамп.

Глава Белого дома заметил, что ДНЯО отвечает интересам всех тех государств, которые стремятся к миру и к тому, чтобы обезопасить планету от угрозы ядерной войны. По его словам, нераспространение ядерного оружия крайне важно для обеспечения региональной безопасности и для предотвращения конфликтов и военного соперничества между соседними государствами.

МИД РФ в день годовщины действия договора заявил, что ДНЯО полвека сдерживает угрозу распространения ядерного оружия, гарантирует развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и обеспечивает поэтапное продвижение по пути ядерного разоружения. Баланс этих трех составляющих является залогом жизнеспособности Договора.

За время своего существования ДНЯО стал одной из основ современного миропорядка, его бессрочное продление в 1995 году стало важной вехой на пути сохранения мира на земле.

В заявлении указано, что ДНЯО отвечает интересам всех ядерных и неядерных государств. Он имеет весьма важное значение для укрепления доверия в мире, обеспечения стабильности в глобальном масштабе. Сохранение и повышение его эффективности – ответственность всех государств-участников перед будущими поколениями.

Российская Федерация, как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев неукоснительно соблюдает все положения договора. Последовательно сокращает свой ядерный арсенал и снижает роль ядерного оружия в национальной оборонной политике. Оказывает поддержку другим государствам-участникам в сфере развития мирного атома и делится с ними своим уникальным опытом. Содействует укреплению системы гарантий МАГАТЭ, обеспечивающей надежную проверку выполнения государствами их обязательств по данному договору.

27 апреля в Нью-Йорке, отмечается в заявлении МИД, начнёт работу Конференция по рассмотрению действия ДНЯО. По мнению внешнеполитического ведомства России, центральным аспектом работы этого форума должно стать подтверждение приверженности всех участников целям договора и своим обязательствам по нему. Россия готова к активному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами в интересах успешного проведения Конференции.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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