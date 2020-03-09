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Интерфакс-АВН

Мантуров: нужно мотивировать женщин идти работать в промышленность

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: expert.ru

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Минпромторг России намерен привлекать больше женщин в промышленные профессии и оказывать им господдержку, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Денис Мантуров.

"У россиянок большой потенциал для достижения успеха в промышленных специальностях, и государство готово поддерживать их в этом направлении", - заявил Мантуров.

По его словам, сейчас женщины составляют более трети всех занятых в промышленности, при этом они занимают должности от рядовых специалистов до руководителей практически во всех отраслях.

"Лидеры среди "женских" отраслей, предсказуемо - текстильное и швейное производство - около 70%, среди занятых в фармацевтической промышленности доля женщин близка к 60%, в радиоэлектронике - 46%. А вот что для кого-то может показаться неожиданным - на предприятиях ОПК (оборонно-промышленного комплекса - ИФ) трудятся более 500 тысяч женщин", - сказал Мантуров.

"Правда, среди обучающихся на промышленные специальности в вузах и колледжах в 2019 году девушек оказалось лишь 25% - здесь нам есть, над чем работать, нужно мотивировать представительниц прекрасного пола идти в современные, востребованные и интересные промышленные профессии", - заявил глава Минпромторга РФ.

Он отметил, что "благодаря активной цифровизации промышленности растет спрос на высококвалифицированные инженерные кадры, обладающие творческим и нестандартным подходом к работе".

"Для удовлетворения этого спроса необходимо развивать актуальные профессиональные навыки и компетенции у девушек, начиная со старших классов школы. В дальнейшем, это поможет им значительно повысить свою конкурентоспособность на рынке труда", - сказал министр.

8 марта 2017 года в России была утверждена "Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы".

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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