Российские противолодочные Ту-142 совершили 15-часовой полёт над Атлантикой

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Пара российских дальних противолодочных самолетов Ту-142 совершила длительный полет над нейтральными водами трех морей и Атлантического океана. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Согласно сообщению, экипажи противолодочных самолетов выполнили полет на максимальную дальность, проведя в воздухе более 15 часов. На маршруте следования в районе южной части Норвежского моря была проведена дозаправка Ту-142 с самолета-заправщика Ил-78 ВКС РФ.

Продолжительность полета экипажей Ту-142 составила более 15 часов. Лётчики отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Кроме этого, экипажи провели тренировку по решению задач в дальней морской зоне

- сообщили в пресс-службе.

Это второй полет российских противолодочных самолетов Ту-142 на длительное расстояние, проведенный за последние две недели.

Как отмечается, в полете российские самолеты сопровождали британские и французские истребители. Согласно сообщению Министерства обороны Соединенного королевства, для идентификации и сопровождения Ту-142 поднимались истребители дежурных сил британских Королевских ВВС Typhoon и самолет-заправщик Voyager.

Первоначально британские истребители, поднявшиеся с авиабазы Лоссимут в Шотландии, курсировали в районе Шетландских островов в ожидании подлета к Великобритании российских самолетов. Затем на сопровождение их взяли британские истребители, поднявшиеся с авиабазы Конингсби в английском графстве Линкольншир.