Полет российских Ту-142 вынудил Британию поднять в воздух истребители

Истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии и базы Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских дальних противолодочных самолетов Ту-142, говорится в сообщении британских ВВС.

Модель российских самолетов в заявлении британских ВВС не указывается, однако на опубликованных в том же сообщении фотографиях запечатлен Ту-142. В Twitter-аккаунте базы Лоссимут уточняется, что российские самолеты находились "в зоне британских интересов", но "ни в один из моментов не оказывались в британском воздушном пространстве", передает ТАСС.

По информации телеканала Sky News, всего для сопровождения двух российских самолетов с упомянутых баз в небо поднимались шесть британских "Тайфунов", а в дополнение к ним с базы Бриз-Нортон – самолет-заправщик "Вояджер" (Voyager).

В заявлении британских ВВС утверждается, что "это были рутинные действия, совершенные в ответ на приближение российских самолетов к британскому воздушному пространству".

При этом отмечается, что британские действия координировались "с некоторыми другими союзниками по НАТО" – Норвегией и Францией.

Накануне пресс-служба СФ сообщила, что экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 отработали полетные задания над водами Иберийской Атлантики.

Антон Никитин