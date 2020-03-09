Войти
Известия.ru

Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой

91
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались в субботу, 7 марта, на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой. Об этом сообщило минобороны Великобритании.

Также ВВС задействовали самолет Voyager. Кроме того, за полетом российских самолетов также проследили два французских перехватчика.

Изначально несколько истребителей были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии, они ожидали подлета российских самолетов. Затем Ту-142 на идентификацию и сопровождение взяли другие истребители, поднявшиеся с базы Конингсби, пишет «Интерфакс».

Ранее, в субботу, пресс-служба Северного флота сообщила, что два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над Баренцевым, Норвежским, Северным морями и Атлантическим океаном. Полет проходил над нейтральными водами в соответствии с международными правилами, его длительность составила более 15 часов с дозаправкой в воздухе.

Полет осуществлялся в преддверии начала 9 марта учений НАТО в Норвегии.

Ту-142 — дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
Франция
Продукция
EF-2000
Ту-142
Проекты
NATO
Военные учения
СФ
Похожие новости
06.03.2020
Путин наступает: самолеты НАТО поднимаются по тревоге навстречу российским патрулям (The National Interest, США)
06.11.2018
Привет из России: Ту-142 создал нештатную ситуацию в НАТО
02.11.2018
Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
24.10.2016
Для чего Путин пускает в ход свой единственный авианосец (Reuters, Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 23:49
  • 1
В США представили головной обтекатель новой тяжелой ракеты
  • 08.03 22:29
  • 8169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.03 21:46
  • 10
К вопросу о восстановлении в Крыму торпедного завода «Гидроприбор»
  • 08.03 21:42
  • 807
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 08.03 19:54
  • 2
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 08.03 19:48
  • 160
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 08.03 19:44
  • 3
ВВС Сирии не хватает самолетов, и они вынуждены воевать на беззащитных Л-39
  • 08.03 18:43
  • 1
Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей
  • 08.03 17:22
  • 72
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 08.03 16:46
  • 20
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 08.03 16:35
  • 109
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.03 16:18
  • 8
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника
  • 08.03 15:17
  • 184
Дополнительные функции
  • 08.03 14:18
  • 3
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 08.03 13:45
  • 30
Космонавтика Илона Маска