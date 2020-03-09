Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой

Несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались в субботу, 7 марта, на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой. Об этом сообщило минобороны Великобритании.

Также ВВС задействовали самолет Voyager. Кроме того, за полетом российских самолетов также проследили два французских перехватчика.

Изначально несколько истребителей были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии, они ожидали подлета российских самолетов. Затем Ту-142 на идентификацию и сопровождение взяли другие истребители, поднявшиеся с базы Конингсби, пишет «Интерфакс».

Ранее, в субботу, пресс-служба Северного флота сообщила, что два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над Баренцевым, Норвежским, Северным морями и Атлантическим океаном. Полет проходил над нейтральными водами в соответствии с международными правилами, его длительность составила более 15 часов с дозаправкой в воздухе.

Полет осуществлялся в преддверии начала 9 марта учений НАТО в Норвегии.

Ту-142 — дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире.