«Томагавки» приземлят

Корпус морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов первым получит крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk («Томагавк») наземного базирования, сообщает The Drive.

По словам командующего КМП генерала Дэвида Бергера, на которого ссылается издание, изначально такие ракеты будут предназначены для уничтожения надводных кораблей, однако впоследствии планируется их адаптация для ликвидации наземных целей.

18 августа 2019 года Министерство обороны США провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии летные испытания крылатой ракеты наземного базирования на дальность свыше 500 километров. Ракета RGM/UGM-109E Tomahawk Land Attack Missile (TLAM Block IV) Военно-морских сил США была запущена установкой вертикального пуска Mark 41, смонтированной не на корабле, а на мобильной наземной платформе. Таким образом США протестировали оружие, которое считалось запрещенным российско-американским Договором о ракетах средней и меньшей дальности, прекратившим свое существование 2 августа прошлого года.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин рассказал о ведущихся работах про «приземлению» перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования.