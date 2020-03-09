Удары армии Хафтара разнесли в щепки систему ПВО на турецкой военной базе

В результате комбинированного ракетно-артиллерийского удара вновь пострадал развернутый на авиабазе Митига комплекс ПВО Турции Hawk XXI.

Об этом рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией в регионе. По их данным, в реальной боевой обстановке ЗРК показал низкую эффективность в борьбе с дронами.

Выяснилось, что он не в состоянии защитить базу от ударов БЛА Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и неуправляемых реактивных снарядов.

По информации ливийских СМИ, в этот раз повреждения инфраструктуры аэродрома оказались более серьезными, чем после предыдущего удара.

В соцсетях появилась ночная фотография, на которой на базе видны несколько сильных очагов пожара. Заявлено и о попадании по радару ПВО. Ранее авиабаза подверглась массированному ракетному удару, в результате которого была уничтожена батарея ПВО Турции, пострадали центры управления беспилотниками, а также погибли несколько военнослужащих.

В конце февраля перемирие закончилось, и стороны возобновили активные боевые действия: они стали обмениваться авиационными и воздушными ударами. Армии Хафтара удалось продвинуться в пригородах ливийской столицы.