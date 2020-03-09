Спецслужбы Израиля хорошо обосновались в Сирии

Старший офицер Корпуса Стражей Исламской революции, бригадный генерал Фархад Дабириан, был убит в Сирии.

Об этом сообщает иранское агентство Fars News, пишет Free News, отмечая, что пока нет никаких подробностей, о смерти командующего.

Дабириан был назван агентством «защитником святыни Саида Зайнаба» в восточных пригородах Дамаска. Он руководил деятельностью КСИР в регионе, населенным преимущественно мусульманами шиитами. Фархад Дабириан сыграл ключевую роль в боях против «Исламского государства» при освобождении древнего города Пальмира.

Базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» пишет, что Дабириан был убит в пригороде Сайида Зайнаб. Группа мониторинга также сообщила, что покойный командующий был близким другом Хасану Насралле, генеральному секретарю ливанского движения «Хезболла».

Власти Сирии пока не прокомментировали убийство бригадного генерала и не предоставили никакой информации по этому инциденту.

Из наиболее вероятных версий, к убийству приложила руку израильская разведка, которая в течение последних нескольких лет не раз проводила аналогичные операции против иранских командующих в Сирии.