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Спецслужбы Израиля хорошо обосновались в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Старший офицер Корпуса Стражей Исламской революции, бригадный генерал Фархад Дабириан, был убит в Сирии.

Об этом сообщает иранское агентство Fars News, пишет Free News, отмечая, что пока нет никаких подробностей, о смерти командующего.

Дабириан был назван агентством «защитником святыни Саида Зайнаба» в восточных пригородах Дамаска. Он руководил деятельностью КСИР в регионе, населенным преимущественно мусульманами шиитами. Фархад Дабириан сыграл ключевую роль в боях против «Исламского государства» при освобождении древнего города Пальмира.

Базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» пишет, что Дабириан был убит в пригороде Сайида Зайнаб. Группа мониторинга также сообщила, что покойный командующий был близким другом Хасану Насралле, генеральному секретарю ливанского движения «Хезболла».

Власти Сирии пока не прокомментировали убийство бригадного генерала и не предоставили никакой информации по этому инциденту.

Из наиболее вероятных версий, к убийству приложила руку израильская разведка, которая в течение последних нескольких лет не раз проводила аналогичные операции против иранских командующих в Сирии.

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Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия
Проекты
ОБСЕ
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